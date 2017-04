Ảnh: Lớp học bán trú nâng bước học sinh vùng cao Lai Châu đến trường

Do địa hình đồi núi dốc nên việc có được một sân trường như thế này đã là một sự nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như thầy trò các nhà trường. Cơ sở vật chất khó khăn, nên với học sinh vùng cao các hoạt động ngoài trời chủ yếu là chơi đá cầu lông gà hoặc cầu lông. Chế độ ăn bán trú Nhà nước hỗ trợ hiện nay là 500 ngàn một em một tháng, vì vậy trong khẩu phần ăn hàng ngày chủ yếu là cơm trắng từ nguồn hỗ trợ gạo 15kg một em một tháng. Do điều kiện khó khăn, nhiều nhà trường chỉ đảm bảo ngày hai bữa cơm, còn bữa ăn sáng do các em tự túc từ nguồn hỗ trợ của gia đình. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với học sinh vùng cao ở Lai Châu được đến trường học chữ đã là một điều may mắn so với thế hệ bố mẹ mình. Điều kiện về cơ sở vật chất, sinh hoạt còn nhiều khó khăn, nhưng những năm gần đây giáo dục Lai Châu đã có bước khởi sắc đáng kể. Để có chất đốt đun nấu hàng ngày, vào cuối mỗi buổi chiều, từng tốp học sinh lớp trên lại được giao lên rừng kiếm củi. Địa hình đồi núi dốc, nhiều đá, nhưng mỗi nhà trường đều có một ô đất trồng rau để thêm phần rau cải thiện. Hiện nay, nhiều trường học ở vùng sâu, vùng xa, biên giới vẫn còn nhiều khó khăn. Thầy trò vẫn phải học trong những ngôi trường tạm thưng ván gỗ, lợp tôn. Không chỉ đảm bảo chất lượng, mô hình nội trú ở Lai Châu đã góp phần giúp học sinh vùng cao tự lập trong cuộc sống. Mặc dù điều kiện ăn ở, nhất là chế độ sinh hoạt hàng ngày còn nhiều khó khăn, song học sinh vùng cao vẫn kiên trì, nỗ lực đến trường. Phòng ở bán trú chỉ khoảng 10 mét vuông, nhưng có tới hơn chục học sinh ở do điều kiện khó khăn, thiếu thốn Tuy trường lớp tạm, nhưng bàn ghế, sách vở luôn được các nhà trường, chính quyền địa phương ưu tiên đảm bảo đủ để phục vụ cho công tác dạy và học. Tỷ lệ chuyên cần của học sinh vùng cao, cũng như chất lượng học sinh đã tăng lên nhờ mô hình bán trú. Theo các thầy, cô giáo ở vùng cao Lai Châu, ngoài việc dạy chữ, nhiệm vụ của các thầy cô còn dạy các em nỗ lực, tự lập trong cuộc sống. Trong khi một số học sinh đi kiếm củi, thì nhóm học sinh ở nhà thực hiện phần việc trẻ củi để chuẩn bị nổi lửa nấu cơm. Việc chia cơm, canh và thức ăn được các thầy cô thực hiện. Việc nấu cơm hàng ngày được giao cho từng tổ học sinh phụ trách, dưới sự giám sát, hỗ trợ của các thầy cô.

