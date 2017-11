Hà Nội xử lý gần 20 trường học có dấu hiệu lạm thu

Tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, từ đầu năm học 2017-2018 đến nay, các đoàn thanh kiểm tra của Sở GD-ĐT Hà Nội đã thanh, kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các đơn vị trường học ở 30 quận, huyện.

Qua đó, đoàn thanh tra đã phát hiện và xử lý gần 20 trường có những khoản thu không đúng theo quy định. Một số trường học buộc phải dừng triển khai thu, trả lại phụ huynh. Nhiều khoản thu trái quy định của các trưởng bị xử lý.

Cụ thể: Trường Mầm non Chu Phan (huyện Mê Linh) dừng triển khai khoản thu xã hội hóa trường và lớp. Trường Tiểu học Thanh Lâm (huyện Mê Linh) dừng triển khai thu tiền xã hội hóa sân trường. Trường Mầm non Đại Thịnh (huyện Mê Linh) dừng thu tiền xã hội hóa và mua đồ chơi. Trường Mầm non A xã Vạn phúc (huyện Thanh Trì) dừng thu tiền mua ti vi và hỗ trợ cây xanh.

Trường Trung học cơ sở Văn Quán (quận Hà Đông) phải trả lại phụ huynh tiền mua máy điều hòa. Trường Tiểu học Hoàng Diệu (quận Ba Đình) trả tiền mua máy chiếu. Trường Tiểu học Vân Canh (huyện Hoài Đức) trả tiền lắp điều hòa ở lớp 2A3. Trường Tiểu học Dịch Vọng A (Cầu Giấy) mua máy điều hòa, máy chiếu, phông chiếu, máy tính xách tay. Trường Tiểu học Hải Bối (huyện Đông Anh) trả tiền thu quỹ khuyến học và hỗ trợ soạn giảng.

Trường Tiểu học Uy Nỗ (huyện Đông Anh) trả tiền thu lắp điều hoà, máy chiếu. Trường Tiểu học Chúc Sơn A (huyện Chương Mỹ) tạm dừng thu các khoản thu khác khi chưa có chỉ đạo của cấp trên. trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái (huyện Mê Linh) thu tiền mua ghế nhựa của học sinh lớp 6.

Ở khối THPT, Đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT Hà Nội phát hiện Trường THPT Đông Anh thu tiền pho to tài liệu. THPT Thạch Thất thu tiền đề, phiếu trả lời câu hỏi, giấy thi tự luận 1 tiết, thi học kỳ. THPT Mỹ Đức B thu quỹ khuyến học năm học 2017-2018; tiền ngoại khóa; THPT Hợp Thanh một số lớp thu tiền quỹ hội....

Tất cả các trường phát hiện vi phạm, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tiến hành xử lý kiểm điểm hoặc khiển trách Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu; đồng thời yêu cầu các trường dừng ngay thu và trả lại tiền cho phụ huynh học sinh./. Khiển trách, điều chuyển công tác một Hiệu trưởng vì lạm thu VOV.VN - Tổ chức thu các khoản phí sai quy định, Hiệu trường Trường Tiểu học Nam Dinh đã bị khiển trách và điều chuyển công tác. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo chấn chỉnh lạm thu ở trường học VOV.VN - Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ GD-ĐT chấn chỉnh ngay tình trạng “lạm thu” trong các trường học với nhiều khoản thu quá cao, bất hợp lý...