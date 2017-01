Hình ảnh: Xúc động về các thầy cô giáo lấm lem bùn đất khi đến trường

Những hình ảnh trên trang facebook cá nhân của cô Lò Thị Hòa, giáo viên trường Mầm non Huổi Mí (xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) trong bộ quần áo dính đầy bùn đất vì đường đến trường vừa nhỏ hẹp lại dính đầy bùn đất khiến nhiều người cảm động (ảnh: Facebook nhân vật) Hôm nào trời mưa bão, đường trơn lầy lội, cô giáo Lò Thị Hòa và các giáo viên khác phải rất vất vả mới tới được trường (ảnh: Facebook nhân vật). Đường mưa ướt nên xe máy của cô giáo thường xuyên dính bùn dày đặc như thế này. Vì đường đến trường vô cùng khó khăn nên mỗi tuần, cô giáo Lò Thị Hòa mới về nhà 1 lần vào thứ Sáu và trở lại trường vào Chủ nhật để kịp cho buổi dạy học đầu tuần mới (ảnh: Facebook nhân vật). Vì đường xấu nên nhiều lúc, cô giáo vừa đi vừa ngã. Chiếc xe của cô giáo dính đầy bùn và bị hỏng cũng phải sửa chữa nhiều (ảnh: Facebook nhân vật). Cô giáo Lò Thị Hòa cũng như các giáo viên ở trường Mầm non Huổi Mí, tỉnh Điện Biên đều mong ước có một con đường đến trường để các giáo viên đỡ vất vả hơn (ảnh: Facebook nhân vật). Ngoài những hình ảnh do cô giáo Lò Thị Hòa chia sẻ, một thầy giáo thuộc Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS La Dêê- Đắc Tôi (huyện Nam Giang, Quảng Nam) cũng chụp lại khi trên đường đi công tác (ảnh: Facebook nhân vật) Đường lên trường rất xấu. Phải mất 4 tiếng đồng hồ để vượt qua 2km, đoàn kiểm tra mới tới được trục đường chính (ảnh: Facebook nhân vật). Do bùn đất và trơn trượt làm xe hỏng dọc đường (ảnh: Facebook nhân vật) Giáo viên cắm bản phải dùng gậy để chống khi đi qua đường xấu thế này. (ảnh: Facebook nhân vật) Xã La Ê là một trong 3 xã biên giới của huyện Nam Giang nên việc dạy và học ở đây còn nhiều khó khăn. Việc đi lại của các thầy cô cũng gặp nhiều vất vả (ảnh: Facebook nhân vật). Những hôm trời mưa ướt, việc đến trường của các thầy cô giáo lại khó khăn gấp bội phần (ảnh: Facebook nhân vật) Chiếc xe máy sau quãng đường lầy lội (ảnh: Facebook nhân vật) Thầy giáo nghỉ ngơi sau vài tiếng đồng hồ lăn lộn "tắm bùn" (ảnh: Facebook nhân vật). Quần áo của các thầy giáo đều lấm lem bùn đất (ảnh: Facebook nhân vật).

