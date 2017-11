Lắp camera tại lớp mầm non tư thục có khắc phục được bạo hành trẻ em?

Sau khi vụ việc bạo hành trẻ của lớp mẫu giáo Mầm Xanh, phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM, lãnh đạo UBND thành phố này vừa chính thức yêu cầu ngành Giáo dục nghiên cứu triển khai việc gắn camera giám sát tại các lớp mầm non tư thục vào thời gian tới.

Theo lãnh đạo TP HCM, đây được coi là giải pháp tối ưu nhằm gia tăng sự giám sát của phụ huynh, xã hội đối với hoạt động của nhóm lớp tư thục nhằm đảm bảo sự an toàn cho trẻ.

Nhận định về đề xuất của TP HCM, Tiến sĩ (TS) Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, việc lắp đặt camera giám sát việc chăm sóc trẻ đã được thực hiện ở nhiều trường ngoài công lập, nhóm trẻ, nhóm lớp tư thục. Tuy nhiên, đề xuất trên chưa phải là giải pháp hiệu quả nhất vì có thể bảo mẫu đưa trẻ ra chỗ khác để đánh. Ngoài ra, việc lắp đặt này có thể tạo ra áp lực không cần thiết cho giáo viên.

Theo TS Tùng Lâm, việc lắp đặt camera nên theo hướng yêu cầu tất cả các cơ sở, nhóm lớp tư thục phải thực hiện. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là ai sẽ là người theo dõi các nhóm lớp hoạt động như thế nào. Nếu cứ lắp đặt nhưng theo kiểu lắp cho có, không ai biết được thông tin gì thì việc làm này coi như vô nghĩa.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ, ngành Giáo dục các địa phương phải có giải pháp quyết liệt hơn bằng tăng cường kiểm tra các nhóm lớp, nhóm trẻ bằng nhiều hình thức khác nhau, không báo trước.

Ngoài kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, phải chú trọng đến việc việc kiểm tra lại trình độ sư phạm, nghiệp vụ, phẩm chất của chủ cơ sở mầm non, các bảo mẫu như thế nào. Những cơ sở nào không đảm bảo đủ các điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ thì địa phương không cho thành lập và cương quyết đóng cửa. Đừng để những chuyện bạo hành trẻ diễn ra rồi thì mới xử lý.

Cùng với đó có thể phát huy vai trò giám sát của người dân ở gần cơ sở mầm non cùng tham gia.

Về giải pháp lâu dài, các địa phương có các khu công nghiệp, đông dân cư đến sinh sống, làm việc cần phải coi việc đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Theo đó, ngoài các trường công lập, địa phương cần phải căn cứ vào nhu cầu gửi trẻ của người dân để xây dựng trường lớp.

Giáo viên vẫn là chủ thể quyết định hành vi đúng sai

Đề cập tới việc camera có thể được áp dụng ở Hà Nội hay không, bà Hoàng Thanh Hương, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non (Sở GD-ĐT Hà Nội) cho biết, hiện nay, các quận, huyện đã chủ động lắp camera ở các trường mầm non công lập để giúp người dân theo dõi việc chăm sóc trẻ.

Tuy nhiên, việc lắp đặt camera chưa được đưa ra ở bất kỳ các văn bản nào quy định khi thành lập nhóm trẻ, nhóm lớp tư thục. Song trên thực tế, nhiều cơ sở đã có sự thống nhất với phụ huynh lắp camera để cùng chăm sóc, giám sát con. Thế nhưng, không phải là hầu hết tất cả các cơ sở đều đã thực hiện đầy đủ việc làm này.

Để hỗ trợ phụ huynh giám sát chăm sóc trẻ ở các trường, nhóm lớp mầm non và đảm bảo an toàn cho trẻ, Sở GD-ĐT Hà Nội gửi UBND TP kế hoạch 143 phê duyệt phát triển giáo dục mầm non của thành phố đến năm 2020. Trong đó, chú trọng đến việc nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin với việc lắp đặt camera nội bộ.

Tuy nhiên, bà Thanh Hương không chắc chắn là nhờ lắp đặt camera nội bộ ở các nhóm lớp, nhóm trẻ sẽ không xảy ra những vụ bạo hành trẻ em. Đây chỉ là một trong các biện pháp để giúp phụ huynh giám sát thêm công tác chăm sóc trẻ.

Điều cốt yếu trong việc giáo dục, chăm sóc trẻ tốt chính là đội ngũ cô giáo mầm non ở trong trường có thực sự tận tâm với nghề, yêu trẻ hay không.

“Cho dù có đưa ra những biện pháp nào đi nữa thì con người vẫn là chủ thể quyết định hành vi đúng hay sai”, bà Thanh Hương nói./.

