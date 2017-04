Lưu ý thí sinh tự do đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH

Trong quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT năm 2017, Bộ GD-ĐT có quy định với thí sinh tự do đã tốt nghiệp, có thể đăng ký xét tuyển đại học tại bất cứ đâu và dự thi tại bất cứ địa phương nào phù hợp.

Tuy nhiên, với đối tượng là thí sinh tự do thi để xét tốt nghiệp (do năm 2016 chưa đỗ tốt nghiệp), Bộ GD-ĐT lưu ý đối tượng thí sinh tự do chưa đỗ tốt nghiệp THPT đăng ký dự thi tại các trường THPT hoặc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (đối với thí sinh Giáo dục thường xuyên). Đăng ký dự thi ở điểm đăng ký dự thi nào thì phải dự thi cùng với các thí sinh lớp 12 của điểm đăng ký dự thi đó.

Thí sinh tự do cần lưu ý một số quy định trong kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017 (ảnh minh họa)

Những thí sinh tự do được quyền bảo lưu kết quả thi năm 2016 để xét tốt nghiệp theo quy định của quy chế thi THPT quốc gia và được chọn các môn thành phần của bài thi tổ hợp để xét tốt nghiệp (ví dụ: thí sinh được bảo lưu môn Vật lí sẽ chỉ cần đăng ký thi môn Hóa học, Sinh học để xét tốt nghiệp).

Thế nhưng, nhiều trường đại học không sử dụng kết quả thi được bảo lưu từ năm 2016 để xét tuyển nên thí sinh cần nghiên cứu đề án tuyển sinh của trường dự kiến đăng ký xét tuyển để đăng ký dự thi cho phù hợp.

Một điểm quan trọng mà thí sinh tự do chưa tốt nghiệp cần phải lưu ý là khác với thí sinh đang học lớp 12, việc đăng ký xét công nhận tốt nghiệp được thực hiện vào cuối tháng 5/2017. Thí sinh tự do nộp Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp cùng với phiếu đăng ký dự thi.

Theo Quy chế thi THPT quốc gia, thí sinh tự do thi để xét công nhận tốt nghiệp học theo chương trình nào phải đăng ký dự thi theo quy định của chương trình đó. Năm 2016 thí sinh dự thi nhưng chưa đỗ tốt nghiệp, thí sinh tiếp tục theo học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Thí sinh ở Trung tâm giáo dục thường xuyên không phải thi Ngoại ngữ

Trước câu hỏi của thí sinh về việc để xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh có cần đăng ký thi môn ngoại ngữ hay không, Bộ GD-ĐT cho biết, việc xác định thí sinh học theo chương trình nào phải căn cứ vào học bạ. Nếu trong học bạ của thí sinh (ít nhất là lớp 12) có kết quả học tập do Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp thì thí sinh được phép đăng ký dự thi theo quy định đối với thí sinh giáo dục thường xuyên và không phải đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ.

Trả lời thắc mắc về việc thí sinh tự do chưa tốt nghiệp được bảo lưu tối đa là bao nhiêu môn, Bộ GD-ĐT cho biết, nếu năm 2016, thí sinh thi đủ số môn, không bị kỷ luật ở mức hủy kết quả thi thì những môn thi có kết quả từ 5 điểm trở lên, thí sinh được bảo lưu và dùng kết quả bảo lưu để xét công nhận tốt nghiệp.

Về điểm khuyến khích, nếu năm 2016 thí sinh có chứng chỉ nghề theo đúng quy định và đã được hưởng điểm khuyến khích thì thí sinh vẫn được hưởng điểm khuyến khích đó để xét công nhận tốt nghiệp năm 2017./.