Mẹ và 5 con gái nghi bị bán ra nước ngoài

Mặc dù chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp, song vẫn chưa thể ngăn chặn triệt để.

Bản Nậm Chua 1, xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ đến nay vẫn có hơn 10 phụ nữ vắng mặt lâu ngày không rõ tung tích. Người dân trong bản cho rằng hầu hết đã tự xuất cảnh trái phép hoặc bị bán sang Trung Quốc. Trong số những người vắng mặt lâu ngày, đến nay mới chỉ có duy nhất một trường hợp trở về là em Vàng Thị Chu, 17 tuổi.

Vàng Thị Chu vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những giây phút lưu lạc bị bán sang xứ người.

Theo lời Chu, vào năm 2015, khi em đến chợ ở trung tâm xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ để mua sắm thì bị một phụ nữ lớn tuổi gạ gẫm rồi mang em sang Trung Quốc để bán. Tuy nhiên do còn bé, chưa đủ khả năng làm vợ nên em lại tiếp tục được bán cho một gia đình người Mông khác ở Trung Quốc để làm đồng áng và việc nhà. Mãi đến gần đây, Chu mới được lực lượng Biên phòng ở Trung Quốc phát hiện và trao trả về địa phương. Đáng buồn nhất là mẹ và 5 chị gái của Chu cũng đang vắng mặt tại địa bàn không rõ tung tích. Hiện em đang sống cùng Chú ruột và người bố bị câm.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Nậm Nhừ cho biết, hiện nay trên địa bàn xã có rất nhiều phụ nữ vắng mặt không rõ tung tích và có thể đã bị bán sang Trung Quốc. Nguyên nhân là do chị em phụ nữ trên địa bàn trình độ dân trí thấp, hoàn cảnh khó khăn nên một số đối tượng từ nơi khác đến dễ dàng dụ dỗ, hứa đi theo họ sẽ có công ăn việc làm ổn định rồi lừa bán. Chính quyền xã đã tuyên truyền, vận động đến từng thôn bản, nhưng thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi nên hiện vẫn rất khó để ngăn chặn tình này.

Anh Vàng Nhè Chứ, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Nhừ nói: “Xã Nậm Nhừ là một xã đặc biệt khó khăn, trong thời gian qua nạn buôn bán người từ nơi khác và các tỉnh lân cận giáp phía Trung Quốc diễn ra rất tinh vi đến địa bàn xã. Người dân bị lừa bán sang Trung Quốc từ trước tới nay rất nhiều. Mong các cơ quan, lực lượng chức năng đóng chân trên địa bàn sớm ngăn chặn kịp thời tình trạng này”.

Theo số liệu của Công an huyện Nậm Pồ, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn huyện có 12 phụ nữ, trẻ em vắng mặt lâu ngày tại địa phương không rõ lý do; 4 trường hợp vắng mặt lâu ngày nghi bị mua bán; 5 trường hợp khác bị mua bán trong các vụ án, trong đó mới có 2 nạn nhân đã trở về địa phương. Công an huyện Nậm Pồ đã phá thành công 3 chuyên án, bắt 5 đối tượng mua bán người, giải cứu thành công 2 nạn nhân.

Bên cạnh việc bị lừa bán, nhiều trường hợp nạn nhân lại chủ động, hoặc tự nguyện đi theo đối tượng, gần như là chấp nhận để cho đối tượng lừa mình mang sang Trung Quốc làm việc. Tình trạng xuất cảnh trái phép phức tạp cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc khó quản lý nạn mua bán người tại địa phương này. Đến giữa tháng 6/2017, trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã có gần 1.200 lượt người xuất cảnh trái phép, trong đó có 844 lượt đi và 313 lượt về. Con số này đã vượt tổng số lượt người xuất cảnh trái phép trong cả năm 2016 là 857 lượt.

Tình trạng mua bán người và xuất cảnh trái phép vẫn diễn ra nhức nhối tại các bản làng vùng cao biên giới huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Thiếu tá Hoàng Trung Hà, Phó trưởng Công an huyện Nậm Pồ cho biết: “Các đối tượng hiện nay lợi dụng phong tục tập quán, lợi dụng sự kém hiểu biết về pháp luật, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân. Chúng thường lừa nạn nhân chủ yếu đưa lên Lào Cai rồi qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Mục đích đa phần là bán làm gái mại dâm hoặc bán làm vợ. Căn cứ tình hình thực tế chúng tôi đã xây dựng kế hoạch đấu tranh với tội phạm mua bán người rất cụ thể. Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên địa bàn, chúng tôi tập trung chủ yếu tuyên truyền để nhân dân biết thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm”.

Lãnh đạo Công an huyện Nậm Pồ cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ tăng cường tập huấn cho đội ngũ công an xã, công an viên cách thức phòng chống, ngăn chặn tội phạm mua bán người. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng sẽ tăng cường chiến sĩ bám nắm ở cơ sở để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng nhức nhối nêu trên./.