Ngành Giáo dục Hải Phòng trả lời về vụ cô giáo tự tử

Liên quan đến vụ việc cô Tr.Th.Th. (41 tuổi, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) là giáo viên trường THCS Quốc Tuấn uống thuốc ngủ phải nhập viện, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) vừa có thông báo mới nhất về việc này.

Theo thông báo phát đi từ UBND huyện An Dương, năm 2015-2016, toàn huyện có 4 trường THCS dư 10 biên chế so với chỉ tiêu phân bổ. Trong đó, trường THCS An Đồng thừa 5 giáo viên.

Tháng 5, 6,7/2016, Kho bạc nhà nước huyện An Dương kiểm soát và dừng không thực hiện việc chi trả tiền lương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS An Đồng. Do vậy, sau khi thực hiện các quy trình lựa chọn, trường THCS An Đồng và Phòng Nội vụ huyện An Dương đã tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định điều động 5 giáo viên đến công tác tại các trường đang thiếu giáo viên (biên chế), gồm: Trường THCS Quốc Tuấn (3 giáo viên) và Trường THCS Bắc Sơn (2 giáo viên) từ tháng 7/2016.

Sau khi có quyết định điều chuyển, 5 giáo viên trên có đơn kiến nghị. Ngày 11/8/2016, UBND huyện tổ chức làm việc với các cơ quan chức năng và 5 giáo viên, trong đó nêu rõ quyết định của Chủ tịch UBND huyện An Dương là đúng thẩm quyền theo quy định. Việc tổ chức các bước lựa chọn, lập danh sách giáo viên để điều động do thừa biên chế của Ban giáo hiệu trường THCS An Đồng là khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ.

Cô giáo Tr.Th.Th. được người thân chăm sóc tại bệnh viện

Tuy nhiên, do Ban giám hiệu nhà trường chưa làm tốt công tác tư tưởng, giải thích để giáo viên hiểu và tự giác chấp hành, dẫn đến việc giáo viên thắc mắc, kiến nghị vượt cấp.

UBND huyện An Dương đã yêu cầu Ban giám hiệu Trường THCS An Đồng nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo trong năm học tới, không được tiếp nhận giáo viên mới đến công tác tại trường, ưu tiên cho các giáo viên đã điều động quay trở lại công tác tại trường cũ khi trường có nhu cầu; đề nghị các trường tiếp nhận giáo viên được điều động đến thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên đến nhận công tác sớm ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xem xét biểu dương và xét duyệt nâng lương trước thời hạn.

Trả lời phóng viên VOV.VN về sự việc trên, chiều 11/9, ông Đặng Tăng Thông, Trưởng phòng GD-ĐT huyện An Dương cho biết, kết thúc năm học 2016-2017, UBND huyện An Dương đã chỉ đạo rà soát việc bố trí cơ cấu bộ môn các trường THCS trên địa bàn huyện để tiếp tục thực hiện việc sắp xếp.

Đối với Trường THCS An Đồng vẫn còn thừa giáo viên dạy các bộ môn trùng với chuyên môn của cô Tr.Th.Th., (cố Th. có bằng Cao đẳng Hóa – Sinh và bằng đại học Toán) nên chưa thể điều động trở lại trường THCS An Đồng ngay.

Qua rà soát một số trường lân cận gần trường THCS An Đồng, có thể điều động cô Th. về dạy bộ môn Toán ở tại trường THCS thị trấn An Dương (cách nhà cô Th. khoảng 2km).

Lãnh đạo UBND huyện An Dương và các phòng chức năng của huyện đã nhiều lần gặp động viên cô Th. chuyển về công tác tại trường THCS thị trấn An Dương trong thời gian chờ điều động sắp xếp trở lại trường THCS An Đồng, song cô Th. không đồng ý.

Đối với cô giáo Ph.Th.Th.Th. – nguyên giáo viên trường THCS An Đồng điều chuyển về trường THCS Bắc Sơn cùng thời gian với cô Th. có nguyện vọng chuyển về trường THCS Đồng Thái gần nhà hơn và phù hợp với chuyên môn, đã được UBND huyện An Dương giải quyết ngay.

Hiện tại, UBND huyện An Dương đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và chỉ đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện, Ban giám hiệu trường THCS Quốc Tuấn tiếp tục thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình và cô Tr.Th.Th sớm ổn định sức khỏe, tư tưởng để tiếp tục công tác.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 8/9, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Tr.Th.Th. (41 tuổi, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) là giáo viên trường THCS Quốc Tuấn, trong tình trạng tiếp xúc chậm. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc thuốc ngủ nên đã rửa dạ dày và truyền dịch. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã cơ bản ổn định.

Người nhà của nữ giáo viên cho biết, cô đang công tác tại trường THCS An Đồng ở gần nhà thì bị điều động sang trường Quốc Tuấn, cách nhà khoảng 15km. Gần đây cô có biểu hiện không bình thường về mặt tâm lý, tỏ ra mệt mỏi, chán nản hay khóc một mình.

Được biết, cùng điều chuyển công tác một đợt vào năm 2016 với cô giáo Th. còn có 4 giáo viên của trường THCS An Đồng. Việc điều chuyển này được xác định là do trường bị thừa biên chế. Thời điểm đó, để chọn người bị điều chuyển, hiệu trưởng nhà trường là ông Đoàn Văn Tiến đã tổ chức họp bỏ phiếu kín theo tổ nhóm bộ môn.

Ngay sau hôm bỏ phiếu, UBND huyện đã ban hành quyết định điều chuyển. Cũng theo những giáo viên này, do bị điều chuyển đột ngột nên mọi người bị sốc và đã bức xúc gửi đơn kiến nghị đến huyện nhiều lần, nhưng vẫn đến nay vẫn không được giải quyết.

Kết thúc năm học, lãnh đạo huyện và các phòng chức năng nhiều lần gặp, động viên cô Th. điều chuyển sang trường cách nhà 2km trong lúc chờ sắp xếp quay lại trường cũ nhưng giáo viên này không đồng ý. Cho đến khi sự việc đáng tiếc diễn ra vào ngày 8/9./.

