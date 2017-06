Ngày 7/7, thí sinh biết kết quả thi THPT quốc gia

Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 7/7 tới, tất cả 63 cụm thi trong cả nước sẽ hoàn thành và công bố điểm thi. Để hoàn thành theo đúng tiến độ, Ban chấm thi của các địa phương đang khẩn trương tiến hành việc kiểm bài, rọc phách, đánh số, thảo luận đáp án, biểu điểm và thống nhất khi chấm thi...

Hôm nay (26/06), hầu hết Ban chấm thi của các địa phương đã hoàn thành xong công việc kiểm bài, rọc phách, đánh số, thảo luận đáp án và bắt đầu tổ chức chấm thi.

Tại tỉnh Nghệ An, Ban chấm thi của tỉnh đã triển khai quét bài thi trắc nghiệm xong các môn và lưu dữ liệu gốc gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tất cả giáo viên chấm thi đều tập trung ở nơi do Sở quy định. Trong suốt các ngày chấm thi đều có giảng viên Trường đại học Vinh giám sát và công an bảo vệ túc trực.

Chiều nay, Đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Vũ Đình Chuẩn Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác chấm thi tại tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: Với số lượng bài dự thi đông, năm nay Sở bố trí 3 máy quét và cán bộ trực tiếp quét bài phụ trách việc quét bài là 34 cán bộ. Quy trình chấm thi trắc nghiệm thì có sự giám sát của trường đại học, có sự giám sát 24/24 của phòng cảnh sát PA 83 công an tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An điều gần 300 cán bộ chấm thi ở môn Văn tự luận. Dự kiến tiến hành chấm bắt đầu thực chấm từ ngày 27/6 và cố gắng đến ngày 3/7 việc chấm thi sẽ hoàn thành và công bố kết quả cho thí sinh.

Năm nay là năm đầu tiên các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì việc chấm thi kỳ thi THPT Quốc gia mà kết quả sẽ vừa lấy để xét tốt nghiệp vừa để xét tuyển đại học, cao đẳng. Do đó, để đảm bảo kết quả thi khách quan, công bằng trung thực, trong suốt quá trình chấm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử các đoàn thanh tra tới các điểm chấm thi của 63 tỉnh, thành phố để giám sát công tác chấm thi. Nếu phát hiện cán bộ chấm thi không thực hiện đúng Quy chế thi, có những biểu hiện dễ dãi, không đúng quy trình... dẫn đến kết quả chấm không đúng thực chất thì Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý nghiêm.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2017 Bùi Văn Ga cho biết: "Năm nay, thanh tra của Bộ sẽ trực tiếp tham gia giám sát ở tất cả các điểm chấm thi để đảm bảo cho kết quả kỳ thi khách quan, nghiêm túc, công bằng cho tất cả thí sinh. Các trường đại học cử hai người tham gia thanh tra cùng Bộ để giám sát chấm thi. Thanh tra là những giáo viên đại học có nhiều kinh nghiệm trong công tác chấm thi trắc nghiệm để giám sát cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho các cụm thi làm sao cho tới ngày 7/7 là phải công bố kết quả. Năm nay thời gian chấm thi trắc nghiệm sẽ rút ngắn, vì chấm bằng máy quét, sau đó mới tính điểm cho nên chấm nhanh. Ngoài cán bộ chấm thì có thanh tra, có công an để giám sát quy trình chấm thi trắc nghiệm".

Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 7/7 tới tất cả các cụm thi sẽ công bố và thông báo kết quả cho thí sinh và chậm nhất vào ngày 14/7, các địa phương công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh./.

