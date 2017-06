Những lưu ý với thí sinh làm bài thi trắc nghiệm Khoa học tự nhiên

Sáng 23/6, thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 tiếp tục làm bài thi tự chọn theo tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (KHTN) gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học. Thời gian bắt đầu thí sinh làm bài thi từ 7h40’, mỗi môn là 50 phút theo hình thức Trắc nghiệm.

Không được xét tốt nghiệp nếu bỏ không thi bài thi tổ hợp đã đăng ký

Kỳ thi năm 2017 có 5 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

Với bài thi tổ hợp, 2 môn thi đầu tiên, thí sinh phải nộp lại đề thi và giấy nháp cho cán bộ coi thi. Môn thi cuối cùng, thí sinh được phép mang đề thi về.

Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải làm 4 bài thi gồm 3 bài thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 bài thi tự chọn bài thi KHTN (tổ hợp Lý, Hóa, Sinh) hoặc bài thi KHXH (tổ hợp Sử, Địa, Giáo dục công dân). Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh có thể chọn thi một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật. Thí sinh có thể dự thi cả 5 bài thi để sử dụng kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Theo ông Trần Văn Nghĩa Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), việc cho phép thí sinh đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp chính là khuyến khích các em học toàn diện hơn, tạo cho thí sinh nhiều cơ hội trong xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Khi thí sinh đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp, các hội đồng thi phải chuẩn bị đầy đủ đề thi, phòng thi, cán bộ coi thi.

Trước câu hỏi của một số thí sinh về việc có được xét công nhận tốt nghiệp không nếu đăng ký bài thi tổ hợp nhưng bỏ không dự thi bài thi tổ hợp đó, ông Trần Văn Nghĩa khẳng định, thí sinh đã đăng ký dự thi bài thi tổ hợp nào thì phải dự thi hết các môn thành phần của bài thi tổ hợp đó. Nếu không dự thi sẽ được coi là bỏ thi bài thi đã đăng ký để xét tốt nghiệp và vì vậy thí sinh sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp.

Quy định này cũng giúp thí sinh hạn chế tình trạng dự thi phân tán, ôm đồm, tốn sức lực, thời gian mà kết quả không cao.

Mỗi bài thi tổ hợp gồm 120 câu hỏi

Tiến sĩ Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết, bài thi KHTN, KHXH gồm 120 câu ( trong đó, mỗi môn thi thành phần là 40 câu, sắp xếp theo thứ tự). Bài thi KHTN (môn thi Vật lí: từ câu 1-40; môn thi Hóa học: từ câu 41- 80; môn thi Sinh học: từ câu 81-120).

Bài thi KHXH (Môn thi Lịch sử: từ câu 1-40; môn thi Địa lí: từ câu 41- 80; môn thi GDCD: từ câu 81-120).

Đặc biệt hơn nữa là các câu hỏi trong mỗi đề thi được sắp xếp theo trật tự từ lần lượt từ câu hỏi dễ đến câu hỏi khó (đối với các môn ngoại ngữ có tính đặc thù riêng nên việc sắp xếp cấp độ của các câu hỏi thi sẽ được bố trí tối ưu nhất theo qui luật trên).

Với việc sắp xếp các câu hỏi trong đề thi như thế này sẽ tạo thuận lợi cho thí sinh làm bài thi theo tuần tự các câu hỏi thi trong đề, tạo cảm hứng cho các em làm trong quá trình làm bài thi; đồng thời sẽ đánh giá sát thực hơn nữa với năng lực của các thí sinh.

60% câu hỏi là kiểm tra kiến thức cơ bản của thí sinh

Theo Tiến sĩ Sái Công Hồng, với mục đích tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ xét tuyển sinh ĐH, CĐ thì đề thi năm nay sẽ đảm bảo khoảng 60% số câu hỏi kiểm tra kiến thức, kỹ năng cơ bản để đánh giá học sinh đạt kết quả tốt nghiệp THPT (ở mức độ nhận thức: Nhận biết và Thông hiểu), 40% số câu kiểm tra kiến thức, kỹ năng nâng cao để phân hóa học sinh (ở mức độ nhận thức: Vận dụng và Vận dụng cao).

Thí sinh xem lại đề thi môn Ngữ văn

Điểm khác biệt lớn nhất so với đề thi các môn thi trắc nghiệm của các năm trước đây thì các đề thi của các môn thi theo hình thức trắc nghiệm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 này các câu hỏi được sắp xếp theo trật tự từ lần lượt từ câu hỏi dễ đến câu hỏi khó ở tất cả các mã đề (đối với các môn ngoại ngữ có tính đặc thù riêng nên việc sắp xếp cấp độ của các câu hỏi thi sẽ được bố trí tối ưu nhất theo quy luật trên).

Với việc sắp xếp các câu hỏi trong đề thi như thế này sẽ tạo thuận lợi cho thí sinh làm bài thi theo tuần tự các câu hỏi thi trong đề thi mà không cần mất thời gian đọc toàn bộ đề thi và tạo cảm hứng cho các em làm trong quá trình làm bài thi. Đặc biệt, Với việc sắp xếp các câu hỏi thi trong đề thi như vậy sẽ đánh giá sát thực hơn nữa với năng lực của các thí sinh.

Khoanh bừa đáp án trắc nghiệm, thí sinh có thể bị điểm liệt

Trước những băn khoăn của xã hội đối với đề thi trắc nghiệm có thể thí sinh khoanh bừa vào đáp án nhưng vẫn đúng, Tiến sĩ Sái Công Hồng nhấn mạnh, những năm trước, có thể đáp án đúng của các câu hỏi thi trong một mã đề thi được chia đều cho 4 phương án A, B, C, D. Tức là mỗi phương án lựa chọn đều có thể có 25% là số là đáp án đúng rơi vào phương án lựa chọn đó. Vì vậy, nếu học sinh "chọn bừa" các phương án lựa chọn A hoặc B hoặc C hoặc D thì sẽ được khoảng 2,5 điểm của bài thi.

Do đó, quy định điều kiện để thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp là điểm bài thi mỗi môn thi phải đạt trên 1,0 điểm (có thể gọi là “điểm liệt”) ít phát huy tác dụng.

Để hạn chế tình trạng nêu trên, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, việc tổ hợp các đề thi và bố trí vị trí các đáp án đúng của các câu hỏi thi là do máy tính tự động rút và sắp xếp, do đó rất có thể có những phương án lựa chọn A hoặc B hoặc C hoặc D của một số mã đề sẽ chỉ có khoảng 10% là số là đáp án đúng rơi vào phương án lựa chọn đó.

Vì vậy, nếu thí sinh cứ “chọn bừa” tất cả bài thi là một phương án thì có thể vô tình chọn vào phương án chỉ có 10% đáp áp là đúng, như vậy các em chỉ được 1,0 điểm môn đó và sẽ dẫn đến bị điểm liệt môn thi này và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Mặt khác, với việc cho tự động sắp xếp đáp án như trên, để không bị điểm liệt, bắt buộc những thí sinh có năng lực môn thi nào yếu thì phải tăng cường học tập, ôn luyện để chống liệt. Đây cũng là một trong những biện pháp góp phần ngăn chặn tình trạng “học tủ, học lệch” như hiện nay ở các trường phổ thông./.