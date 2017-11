Những nữ sinh bỗng nổi tiếng sau khi gặp các nguyên thủ và Jack Ma

Chiều tối ngày 11/11, Phạm Ngọc Hà My, sinh viên Học viện Ngoại Giao Việt Nam đã vinh dự được tặng hoa Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Nội Bài khi ông tới thăm Hà Nội theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sự xuất hiện của Hà My tại sân bay nhanh chóng thu hút sự chú ý của các phóng viên ảnh. Facebook của cô nàng cũng được nhiều người tìm kiếm.(Ảnh: Vũ Toàn) Không chỉ xinh đẹp, nữ sinh tặng hoa Tổng thống Mỹ Donald Trump còn thành thạo 2 ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp, là cựu học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. (Ảnh: FBNV) Chiều ngày 12/11, Phạm Thu Trà (sinh năm 1998) sinh viên khoa Tiếng Anh Quan hệ Quốc tế - Học viện Ngoại giao cũng đã vinh dự được tặng hoa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Vũ Toàn) Ngay sau khi tham gia sự kiện quan trọng này ít phút, hình ảnh và các thông tin về Thu Trà đã lan rộng trên nhiều báo điện tử. (Ảnh: Vũ Toàn) Trước đó, vào tháng 5, năm 2016, Trần Mỹ Linh (22 tuổi), sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH QGHN) cũng đã vinh dự được tặng hoa cựu Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm chính thức của ông tại Việt Nam. (Ảnh: Reuters) Nữ sinh trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của công chúng. Lượt theo dõi trên Facebook cá nhân của cô cũng tăng lên hàng nghìn lượt người. (Ảnh: FBNV) Tiếp đó, nữ sinh này lại tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng với màn "chất vấn" Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng liệu Mỹ có tiếp tục duy trì sự can dự của mình với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hay không? Huỳnh Ái My (28 tuổi) là cô gái may mắn thứ hai vinh dự tặng hoa Tổng thống Barack Obama trong chuyến công tác tại TP.HCM. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, hình ảnh cô gái diện áo dài màu hồng, cầm trên tay bó hoa sen được gói trong giấy vàng nhạt, thu hút sự chú ý. (Ảnh: Reuters). Cũng trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016, Tổng thống Obama đã nói chuyện với các bạn trẻ thuộc Tổ chức YSEALI. Suboi - nữ rapper nổi tiếng - là bạn trẻ được giao lưu với Tổng thống. Cô nàng trổ tài nói tiếng Anh lưu loát, tự tin, giới thiệu mình là rapper đang làm việc tại Sài Gòn. (Ảnh: Zing) Sau đó, nữ rapper Việt còn được truyền hình CNN của Mỹ phỏng vấn. (Ảnh: KT) Bên cạnh đó, những ngày gần đây, cái tên Ngô Khánh Linh cũng trở nên "hot" khi được làm MC, đối thoại cùng tỷ phú Jack Ma khi ông sang Việt Nam mới đây. (Ảnh chụp màn hình) Ảnh: FBNV

