Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Vụ bạo hành trẻ ở TP HCM là nghiêm trọng nhất

Ngay sau vụ việc bảo mẫu tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (TP HCM) được đăng tải trên mạng xã hội, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm khắc vụ việc này.

Theo đó, Bộ yêu cầu Sở GD-ĐT TP HCM vào cuộc nghiêm khắc xử lý vi phạm và có văn bản báo cáo về Bộ. Các cơ quan chức năng và công an cũng đang điều tra vụ việc.

Quan điểm của Bộ GD-ĐT là xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội. Những hành động bạo hành của bảo mẫu, chủ nhóm lớp có thể xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

Hành động dùng bình nhựa xanh đánh vào đầu một bé gái của bà Linh ở cơ sở Mầm Xanh (ảnh từ clip)

Nhận định về vụ việc chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh và các bảo mẫu đã có những hành động bạo hành trẻ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, đây là vụ bạo hành trẻ mầm non nghiêm trọng nhất trong nhà trường từ trước đến nay. Sự việc này cho thấy các địa phương, phòng giáo dục cần xem xét lại việc cấp phép cho các cơ sở đã đúng quy định chưa, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, giám sát về hoạt động của trường mầm non.

Đề cập tới giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cũng cho biết, Chính phủ có quyết định 404/QĐ- TTG hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục. Trong đó có 10 tỉnh đã thực hiện và TP HCM là một trong 10 tỉnh đó. Cụ thể, địa phương này đã hỗ trợ cơ sở vật chất, hỗ trợ bồi dưỡng giáo viên để đủ điều kiện cấp phép... Ngoài ra, Hội Phụ nữ cũng có nhiều hoạt động để hỗ trợ các nhóm lớp tư thục.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa

Tuy nhiên, tại các khu chế xuất công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai…có rất nhiều nhóm lớp nhưng hiện vẫn không đủ. Những nhóm lớp này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho trẻ bởi có những người được đào tạo chu đáo nhưng có những người không được đào tạo bài bản, thiếu trình độ, kĩ năng thường tìm đến làm việc tại các cơ sở này.

Do đó, Bộ GD-ĐT đề xuất cần thêm một giải pháp nữa ngoài việc hỗ trợ cơ sở vật chất là tăng cường kết hợp với công tác thanh kiểm tra thường xuyên, bắt đầu từ cấp phép đến giám sát hoạt động.

Trước tình trạng bạo lực trong trường học có nhiều diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu giáo viên phải thường xuyên trau dồi nâng cao kiến thức chuyên môn, đặc biệt là kiến thức nghiệp vụ sư phạm; nâng cao đạo đức nhà giáo, hiểu biết và có ý thức thực hiện pháp luật, luôn phấn đấu trở thành tấm gương sáng để học sinh noi theo.

Sử dụng các phương pháp dạy học tiên tiến, phù hợp và tích cực; thay đổi tư duy, không áp đặt. Hãy để học sinh lắng nghe, tiếp cận bằng mối quan hệ tích cực, yêu thương, cởi mở, chia sẻ, tuyệt đối không sử dụng các hành vi mang tính bạo lực, miệt thị, xúc phạm và hận thù đối với học sinh trong các hoạt động giáo dục./.

