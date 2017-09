Trường mầm non chuẩn quốc tế đầu tiên dành cho con công nhân nghèo

Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non Onesky, Đà Nẵng tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động và khai giảng năm học mới sáng nay (9/9).

Trung tâm này được xây dựng trên diện tích 3.800 m2, quy mô 2 tầng với17 phòng học, một khu đa năng dành cho tập huấn và hoạt động của trẻ, khu lễ tân, khu vực chế biến thức ăn, phòng y tế, 2 sân chơi cho trẻ, khu văn phòng và khu sân vườn. Công trình có tổng kinh phí xây dựng hơn 3,8 triệu USD, trong đó tổ chức Half the Sky Foundation tài trợ 3,5 triệu USD, số còn lại là nguồn đối ứng của thành phố Đà Nẵng. Con em công nhân tại các Khu công nghiệp Hòa Khánh hoàn cảnh khó khăn được vào học tại Trung tâm đạt chuẩn quốc tế.

Ông Guy Russo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổ chức One Sky cho biết, Trung tâm đảm bảo điều kiện vật chất tối ưu giúp trẻ em hoàn cảnh khó khăn con công nhân tại các khu công nghiệp được tiếp cận các điều kiện nuôi dưỡng và học tập tốt.

Thành phố Đà Nẵng hiện có 6 khu công nghiệp với hơn 70.000 công nhân lao động. Khu công nghiệp Hòa Khánh có hơn 30.000 công nhân với khoảng 60% là lao động nữ, đa số chị em trong độ tuổi sinh đẻ. Nhu cầu gửi trẻ của công nhân lao động tại các Khu công nghiệp chế xuất là rất lớn, trong khi nhà trẻ công lập ít, trường tư thục học phí lại quá cao. Vì thế, Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non Onesky ra đời sẽ giải quyết một phần nhu cầu bức thiết của nhiều công nhân nữ làm việc tại các khu công nghiệp.

Ông Guy Russo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổ chức One Sky

phát biểu tại Lễ khánh thành.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc sở GD-DDT thành phố Đà Nẵng cho biết, năm học này, Trung tâm tiếp nhận gần 150 trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi, ưu tiên tiếp nhận con em công nhân hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp: “Đây là mô hình mới đầu tiên ở Đà Nẵng và cũng đầu tiên ở Việt Nam chăm sóc, giáo dục theo mô hình của Hoa Kỳ. Và quan trọng nhất là sẽ đào tạo hơn 5.500 cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh học sinh. Việc tuyển trẻ được tổ chức hết sức khoa học, thông báo về tất cả các nhà máy, xí nghiệp”.

Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non OneSky - Đà Nẵng là trung tâm mầm non đạt chuẩn quốc tế đầu tiên do tổ chức Half the sky foundation triển khai thí điểm tại Việt Nam. Chương trình Chăm sóc và giáo dục mầm non OneSky dự kiến sẽ nhân rộng trong khu vực và trên toàn quốc nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn hiện nay.

Cắt băng khánh thành.

Trung tâm này đi vào hoạt động giúp trẻ em thiệt thòi và con em lao động nghèo tại các khu công nghiệp ở Đà Nẵng được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường an toàn, thân thiện. Quan trọng hơn là giúp các cháu phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, trí tuệ, thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội.

Bà Huỳnh Thị Minh, quê ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết, bà rất mừng khi cháu ngoại của bà được nhận vào học tại Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non One Sky: "Gia đình tôi khó khăn, ra thuê trọ, cháu còn nhỏ mà các trường tư thì không dám gửi. Bây giờ ở đây họ xây được ngôi trường hỗ trợ dân nghèo gia đình đưa cháu ra gửi. Qua tiếp xúc thấy mấy cô cũng vui, trường cũng đầy đủ điều kiện để lo cho cháu".