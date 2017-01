Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2017 cần lưu ý những gì?

Năm 2017 là năm có nhiều thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Rất nhiều học sinh lớp 12 tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác rất băn khoăn lo lắng trước kỳ thi và xét tuyển sắp tới. Chính vì vậy mà Ngày hội tư vấn tuyền sinh - hướng nghiệp 2017 ngày hôm nay (15/1) do Báo Tuổi trẻ phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh được xem là nơi tư vấn, gỡ rối và định hướng nghề nghiệp cho các thí sinh.

Nhiều thí sinh lo lắng rằng: "Tôi thấy lo do có nhiều ngành nghề làm tôi phải suy nghĩ với nhiều lựa chọn”, hoặc "Tôi lo không biết chọn ngành nghề nào cho phù hợp với số điểm mà mình đạt được để vào trường mà mình thích”.

Nỗi băn khoăn lo lắng của các em có cơ sở, bởi năm nay, kỳ thi trung học quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng có nhiều đổi mới. Việc đăng ký tổ hợp môn thi, bài thi, đăng ký nguyện vọng xét tuyển, cách chọn trường, chọn ngành… khiến nhiều thí sinh lúng túng. Trong khi đó, các trường đại học, cao đẳng cũng chưa biết lượng thí sinh quan tâm và nộp hồ sơ vào trường bao nhiêu, phương thức xét tuyển cũng có nhiều thay đổi.

Tiến sĩ Bùi Hoài Thắng, chuyên viên tư vấn của trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Phần lớn các thí sinh quan tâm đến ngành nghề của các em, học cái gì, học như thế nào và cơ hội việc làm ra sao. Thực ra, cách tư vấn rất đơn giản, đó là chỉ cho các em biết cách tìm thông tin”.

Ba khu vực tư vấn chuyên sâu chia theo nhóm ngành: Khoa học xã hội-Kinh tế tài chính-Luật-Y dược-Quân đội công an; nhóm Khoa học tự nhiên-kỹ thuật-Nông lâm-Công nghệ và Tư vấn tâm lý-Sức khỏe-Gỡ rối hướng nghiệp.

Tại các khu vực này, thí sinh được cung cấp các chi tiết mà các em cần: quy chế tuyển sinh, phương thức đào tạo, hình thức nộp hồ sơ, định hướng chọn trường phù hợp với năng lực sở thích của thí sinh. Ban tư vấn còn giải đáp các thắc mắc liên quan đến bí quyết học tập đạt kết quả cao, sức khỏe mùa thi, ăn ngủ, nghỉ như thế nào để có kết quả thi tốt nhất.

Gần 100 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trường nghề và các đơn vị giáo dục với 170 gian tư vấn cùng cách bố trí cán bộ tư vấn “1 kèm 1” cho thí sinh đã giúp thí sinh tìm hiểu cụ thể hơn về phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu, điều kiện học tập, học bổng, học phí, cơ hội làm việc như thế nào, thậm chí những khả năng mà mình có thể làm giàu bằng chuyên môn cũng như hướng đến sự khởi nghiệp.

Năm nay, lần đầu tiên không chỉ có Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng hành với Ngày hội tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp mà còn có sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, Cục Đào tạo Bộ Công an và Tổng Cục dạy nghề của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Vì năm nay có những đổi mới về phương thức xét tuyển đối với các trường khối quân đội và công an. Các trường này cùng tham gia xét tuyển với các trường dân sự khác, do đó thí sinh muốn xét tuyển vào các khối trường này phải nắm bắt thông tin để tham gia xét tuyển đúng quy định của từng trường.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết: “Bộ Giáo dục và Đào tạo cử những chuyên gia có nhiều hiểu biết về các quy chế. Những người đích thân cùng tham gia soạn thảo quy chế thi và tuyển sinh cho nên họ nắm rất kỹ các chi tiết về các vấn đề mà thí sinh thắc mắc để họ giải thích cụ thể”.

Theo Ban tổ chức, trong ngày 15/1 có khỏang 30.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bình Phước Tiền Giang… được trực tiếp tư vấn. Đặc biệt, năm nay, Ban tổ chức sẽ tổ chức thêm ngày hội tư vấn xét tuyển tại miền Trung bị thiệt thòi trong đợt lũ vừa qua, cũng như thêm một địa điểm ở vùng Tây Bắc nhằm thông tin đến cho các thí sinh vùng cao./.