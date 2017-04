Tuyển sinh vào lớp 10, căng thẳng cạnh tranh vào trường công lập

Mặc dù chưa có quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018, nhưng theo khảo sát tại một số trường THPT ở Hà Nội, năm nay chỉ tiêu tuyển sinh của các trường vẫn giữ ổn định như năm học trước. Thậm chí một số trường còn đăng ký chỉ tiêu thấp hơn so với năm ngoái, do số lượng học sinh tốt nghiệp THCS giảm. Để thi đỗ vào lớp 10 trường THPT công lập trong kỳ tuyển sinh sắp tới, học sinh lớp 9 đang cân nhắc thận trọng để đưa ra quyết định đúng đắn và tích cực ôn tập.

Năm học 2017 -2018, toàn thành phố Hà Nội dự kiến có gần 82.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, chỉ tiêu tuyển sinh vào hệ THPT gần 69.000 học sinh, trong đó có khoảng 57.000 chỉ tiêu hệ công lập, các trường ngoài công lập trên 12.600 chỉ tiêu, còn lại là các trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường trung học chuyên nghiệp. Thống kê sơ bộ cho thấy, năm nay số lượng thí sinh dự thi và chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 về cơ bản vẫn giữ mức ổn định so với năm học trước, đồng nghĩa với việc chỉ có khoảng 70% học sinh Hà Nội có cơ hội được học trong các trường THPT công lập. Một số trường thậm chí còn đăng ký chỉ tiêu thấp hơn so với năm ngoái.

Ông Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Quang, huyện Phú Xuyên cho biết: "Năm học 2017-2018, Trường THPT Đồng Quang đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là 12 lớp 10, với khoảng 480 em. Số lượng các em nhà trường đăng ký tuyển sinh trong năm học tới giảm một lớp so với năm học trước do sĩ số học sinh các trường THCS trong khu vực giảm so với năm học trước một chút".

Hiện chỉ còn khoảng hai tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, các trường đều đã tổ chức cho học sinh ôn tập. Tuy nhiên, nhiều học sinh lo lắng trong kỳ thi vào các trường công lập.

Hoàng Minh Tú, học lớp 9A10, Trường THCS Đống Đa, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết:" Học trường công lập phải đóng một khoản tiền vừa phải hơn dân lập, phù hợp với hoàn cảnh gia đình em. Tối em vẫn trau dồi kiến thức để học tập và luyện tất cả các đề thi. Em có đi học ở bên ngoài. Em học vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và Chủ nhật. Trường cũng tổ chức ôn tập cho chúng em thi vào lớp 10 thường ôn tập khi mà đã học bài xong cô sẽ ôn cho thêm kiến thức".

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 ở các mô hình trường VOV.VN- Sở GD-ĐT Hà Nội giao cho 109 trường THPT công lập tuyển sinh: 52.290 học sinh, 1.311 lớp (trong đó hệ chuyên có 1.750 học sinh và 50 lớp).

Theo khuyến cáo của nhiều chuyên gia giáo dục, để có thể thi đỗ vào trường công lập, điều quan trọng là phụ huynh và học sinh phải căn cứ vào học lực thực tế của mình để quyết định chọn trường. Việc đăng ký chọn trường Trung học phổ thông ở ngay nguyện vọng 1 rất quan trọng, vì nếu chọn không đúng các em thi trượt, khi xét tuyển nguyện vọng 2 sẽ phải cộng thêm điểm so với nguyện vọng 1 vào trường trước đó.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thúy, giáo viên Trường THPT Tiền Phong, huyện Mê Linh cho biết: "Các em đăng ký thường theo thương hiệu. Phụ huynh cơ bản cứ theo thương hiệu thấy trường tốt là bảo con cứ thi vào trường đó đi nguyện vọng 1 nếu không được thì sẽ vào nguyện vọng 2 nhưng vì lực học của các con ở mức trung bình nên cứ đăng ký thi đến khi nguyện vọng 1 không đỗ và nguyện vọng 2 cũng không đỗ thành ra các con bị bơ vơ".

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các trường THCS quan tâm hơn đến chất lượng giờ học và giúp đỡ học sinh học lực yếu, giúp các em nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của chương trình. Trong quá trình ôn tập cần kết hợp giữa hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập theo nhóm và sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, đảm bảo hiệu quả cao nhưng không quá tải.

Ông Chử Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: "Các nhà trường quan tâm thiết thực nhất đến chất lượng của từng giờ học. Tất cả sự đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, về bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên sản phẩm cuối cùng là chất lượng của các giờ học. Các trường cần tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá, hỗ trợ giáo viên làm tốt nâng cao chất lượng giờ học, đồng thời cần có giải pháp cụ thể phân công các thầy, cô giáo hỗ trợ kèm cặp các học sinh yếu kém".