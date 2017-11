Gió mùa đông bắc, vùng núi cao có nơi lạnh dưới 10 độ

VOV.VN -Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến14-16 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.