Hà Nội bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết ​

Trong dịp giáp Tết, nhu cầu đi lại, mua sắm Tết, vận chuyển hàng hóa của người dân tăng mạnh. Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội như Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng, Pháp Vân - Giải Phóng, Âu Cơ - Yên Phụ, Cầu Giấy – Xuân Thủy... xảy ra ùn tắc ngay từ sáng sớm. Để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố, Tổng công ty Vận tải… thành phố tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông. Ùn tắc giao thông ngày một gia tăng vào những ngày gần Tết.

Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, ứng trực tại các nơi có nguy cơ ùn tắc, điểm thi công các công trình... Ngoài trực chốt tại các nút giao, Phòng Cảnh sát giao thông còn đẩy mạnh công tác tuần tra lưu động, xây dựng các chuyên đề tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm xe chở quá tải, quá khổ, sai làn đường… là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu lực lượng công an các phường, quận, huyện phối hợp với công an giao thông tại các điểm nóng, các nơi có nguy cơ ùn tắc phân luồng giao thông.

Khu vực phía Tây thành phố Hà Nội là nơi tập trung nhiều công trình giao thông trọng điểm đang thi công như: Dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội, dự án đường vành đai 3 Mai Dịch – Nam Thăng Long… và là nơi tập trung nhiều trường đại học, bến xe Mỹ Đình. Do đó, áp lực giao thông những ngày Tết khu vực này rất lớn.

Trung tá Nguyễn Trung Thành, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết: “Các điểm ùn tắc ở trên địa bàn số lượng điểm ùn sẽ gia tăng đặc biệt là trước cửa bến xe Mỹ Đình, đường Trần Duy Hưng, gầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, đường vào Trung Kính, dọc tuyến Xuân Thủy – Cầu Giấy, đường 32… Đây là những cung đường bị rào chắn thi công mà đơn vị phải hàng ngày phối hợp với các quận đưa lực lượng ra hướng dẫn phân luồng cho nhân dân đi lại được thuận lợi, chống ùn tắc. Đường thì vẫn đang bị rào chắn để thi công, hạ tầng cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu”.

Xử lý xe khách vi phạm.

Tại các tuyến đường huyết mạch cửa ngõ Thủ đô như đường Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, đường Phạm Văn Đồng, đường Pháp Vân - Cầu Giẽ… cũng là điểm nóng về ùn tắc giao thông trong những ngày giáp Tết. Trong đó, tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, cửa ngõ phía Nam ra vào thành phố, là nơi thường xảy ra ùn tắc vào những dịp lễ, Tết khi mật độ phương tiện tăng cao.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng gặp những khó khăn khi tuyến đường đang triển khai giai đoạn 2 Dự án cải tạo, nâng cấp cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Bên cạnh kế hoạch chống ùn tắc của lực lượng chức năng, đơn vị thi công dự án Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ đã sẵn sàng các phương án giải tỏa ùn tắc: Chuẩn bị kế hoạch, cho các tình huống ùn tắc cục bộ trên tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ, sẵn sàng phân luồng từ xa, hướng các phương tiện sang đường quốc lộ 1A cũ.Tổ tuần đường được duy trì liên tục, sẵn sàng xe cứu hộ để xử lý các tình huống va chạm, hư hỏng xe trên đường có thể dẫn tới nguy cơ ùn tắc.

Ông Phạm Văn Khôi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ nói: “Trong quá trình từ nay cho tới Tết thì việc tổ chức thực hiện thi công, chúng tôi luôn luôn phải căn cứ vào tình hình thực tế để làm sao điều tiết các mũi thi công cho phù hợp. Nếu trong trường hợp tăng đột biến các phương tiện tham gia giao thông, quá trình thi công có thể dẫn đến ách tắc thì chúng tôi sẽ dừng thi công, không cho xe chở vật tư vật liệu vào công trường vào giờ cao điểm mà tập trung vào giờ thấp điểm”.

Tăng cường kiểm tra xe vi phạm trước cửa bến.

Lực lượng Thanh tra giao thông Hà Nội cũng ứng trực 100% quân số, phối hợp với cảnh sát giao thông chống ùn tắc giao thông tại 35 điểm có nguy cơ cao ùn tắc giao thông. Việc xử lý những vi phạm như lần chiếm vỉa hè, lòng đường, đỗ sai quy định… cũng được tập trung xử lý.

Ông Trần Đăng Hải, Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết sẽ lập chốt để xử lý nghiêm các trường hợp xe đón trả khách trên đường, xe dù, bến cóc trước khu vực các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Gia Lâm,.. đồng thời phân tuyến từ các cửa ngõ để hạn chế phương tiện ngoại tỉnh đi vào trung tâm.

Ông Trần Đăng Hải nói: “Các khu vực bến bãi thì chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra xử lý. Trong kế hoạch chúng tôi triển khai dịp Tết, chúng tôi cũng chỉ đạo một số vị trí có phương tiện dừng đỗ thì bố trí chốt tại các khu vực đấy, tránh trường hợp khi vắng bóng lưc lượng thì các xe khách lại dừng đỗ thì khắc phục bằng việc chốt trực”.