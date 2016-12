Hà Nội nghiêm cấm cán bộ, công chức tặng quà Tết cấp trên

Ngày 28/12, Thành ủy Hà Nội vừa có công văn số 519-CV/TU yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2017. Công văn Thành ủy Hà Nội.

Công văn nêu rõ: Thành ủy Hà Nội nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà cấp trên dưới mọi hình thức. Không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động cá nhân trong dịp Tết. Không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết; dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách.

Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết.

Thành ủy yêu cầu, tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hôi, phòng, chống cháy nổ; thực hiện nghiêm chủ trương cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán. Bảo đảm các dịch vụ công thông suốt phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân, doanh nghiệp...Quản lý tốt thị trường và giá cả, an toàn vệ sinh thực phẩm. Giải quyết hiệu quả tình hình khiếu kiện trước Tết; Bố trí cán bộ trực nhằm xử lý kịp thời các công việc đột xuất trong thời gian nghỉ Tết.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thiết thực mừng Xuân Đinh Dậu 2017, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương.

Các cấp ủy chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân…