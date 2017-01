Hà Nội nỗ lực đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng

Phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI sáng nay (5/1), Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá các nội dung thảo luận, thống nhất cao trong Hội nghị là rất quan trọng, thể hiện toàn diện những thành quả, các vấn đề trọng tâm trong các lĩnh vực năm 2016 và quyết tâm hơn trong chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH năm 2017.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, 2017 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất mục tiêu đạt kết quả cao hơn, toàn diện các lĩnh vực công tác của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Các cấp, các ngành Thành phố cần linh hoạt, sáng tạo, phát huy nội lực, sức mạnh đoàn kết toàn dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Trước hết, thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế Thủ đô gắn với tái cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; phát triển các lĩnh vực dịch vụ, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao, cơ giới hóa nông nghiệp, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

"Trong bối cảnh tỷ lệ điều tiết ngân sách đối với Hà Nội điều chỉnh giảm từ 42% còn 35% sẽ hạn chế về nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố. Trong khi đó, năm 2017, mục tiêu tăng trưởng của cả nước đề ra là 6,7%, cao hơn năm 2016. Trong điều kiện khắt khe như vậy, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất, các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở phải đoàn kết, hiệp lực, chung sức quyết tâm về hành động để hoàn thành nhiệm vụ năm 2017", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đồng thời, Bí thư nêu rõ: Hà Nội cần làm tốt công tác quy hoạch, quản lý trật tự, xây dựng đô thị, tài nguyên và cải thiện chất lượng môi trường. Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định năm trật tự văn minh đô thị; tiếp tục thực hiện các mục tiêu đảm bảo trật tự xây dựng và văn minh đô thị; thực hiện đồng bộ các giải pháp trong chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch xanh hóa thành phố; công tác chỉnh trang đô thị, hạ ngầm cáp điện, viễn thông; hoàn thành quy hoạch điều chỉnh cấp nước sạch của Thành phố. Triển khai đồng bộ quy tắc ứng xử tại nơi công cộng và tại các cơ quan nhà nước. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, rà soát trường, lớp học, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật theo hướng đạt chuẩn, đặc biệt quan tâm hạ tầng công nghệ thông tin. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Tích cực triển khai Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững theo chuẩn đa chiều.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền; triển khai đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4, xây dựng chính quyền điện tử, hình thành cơ chế tương tác giữa chính quyền từng cấp với doanh nghiệp qua cổng thôn tin điện tử…

Bí thư Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu các cấp Thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện“Năm kỷ cương hành chính 2017” tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, văn hóa ứng xử chuẩn mực nơi công sở.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bình ổn giá cả thị trường, tăng cường quản lý an toàn thực phẩm; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với gia đình có công, các đối tượng chính sách, hộ nghèo; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Tập trung chỉ đạo, bảo đảm an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - thể thao, quản lý lễ hội; đảm bảo cho nhân dân Thủ đô được đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; mọi người dân đều được đón Tết trong an lành, hạnh phúc./.