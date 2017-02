Nhân ngày sản xuất đầu Xuân Đinh Dậu năm 2017 và Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay (3/2), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Xuân (Tập đoàn Dệt may Việt Nam). Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Hôm nay, đúng vào ngày kỉ niệm Đảng ta tròn 87 tuổi và trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới Đinh Dậu 2017, tôi rất vui mừng tới thăm cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Xuân, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) nhân ngày sản xuất đầu xuân”.

Bí thư Hà Nội lì xì cho người lao động.

Bí thư Hà Nội đã gửi tới các anh chị em công nhân, người lao động có mặt tại hội trường, và qua các anh chị, gửi tới toàn thể đội ngũ công nhân, người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Xuân cũng như Tập đoàn Dệt may Việt Nam lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Vinatex và các ý kiến phát biểu của đại diện công nhân, người lao động Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân, ông Hoàng Trung Hải đánh giá cao đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động của Công ty nói riêng và Vinatex nói chung luôn đoàn kết, đồng lòng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Tập đoàn, không ngừng nỗ lực, nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện năng suất lao động, năng lực cạnh tranh... góp phần đưa ngành Dệt may Việt Nam vươn lên trở thành một trong những nước sản xuất hàng dệt may hàng đầu thế giới và Tập đoàn Dệt May Việt Nam là doanh nghiệp Việt Nam lớn nhất của Ngành dệt may cả nước.

Hà Nội sẽ trở thành trung tâm thời trang của cả nước

Ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Tập đoàn Dệt may Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm cho người 130.000 lao động đến từ nhiều địa phương khác nhau với mức đãi ngộ lao động, thu nhập lao động bình quân đạt gần 7 triệu đồng/tháng, gấp 1,5 lần thu nhập bình quân của ngành.

Với mục tiêu là giai đoạn 2016 - 2020 kim ngạch xuất khẩu đạt 6 tỷ USD, tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động trong thời gian tới, Vinatex phải tiếp tục làm tốt vai trò hạt nhân của ngành dệt may cả nước; nâng cao năng lực cạnh tranh của từng sản phẩm nói riêng, phát triển vững chắc tại các thị trường hiện có; chủ động thâm nhập các thị trường có ký kết hiệp định thương mại tự do với Việt Nam; đẩy mạnh đổi mới thiết bị công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất lao động, đồng thời, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp của Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã đề ra và lưu ý một số vấn đề, trong đó nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng quy trình công nghệ mới; rà soát, tiết giảm chi phí đồng thời chú trọng hơn nữa đối với công tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn sau tái cơ cấu và các giai đoạn tiếp theo.

“Trong thời gian tới, để trở thành Trung tâm thời trang, thành phố Hà Nội sẽ tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và mặt bằng cho các doanh nghiệp dệt may phát triển bền vững. Về phía các doanh nghiệp, đề nghị các đồng chí quan tâm hơn nữa công tác xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Kiểm tra sản phẩm trước khi xuất xưởng. Sản phẩm này được xuất khẩu sang Nhật Bản.

Đối với Công ty TNHH Một thành viên Dệt Kim Đông Xuân và Tập đoàn Dệt may Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt và chăm lo cho người lao động trên cả phương diện đời sống vật chất và tinh thần; bảo đảm ổn định về thu nhập, nơi ăn ở, sinh hoạt cộng đồng, tham gia các hoạt động văn hóa - thể thao; an toàn lao động; thực hiện chế độ bảo hiểm của người lao động theo quy định của pháp luật…

Tạo mọi điều kiện thuận lợi, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, trong đó có lao động là người nước ngoài, để họ yên tâm làm việc ổn định”- Bí thư nhấn mạnh.

Khí thế sản xuất đầu năm.

Về đội ngũ công nhân, người lao động tại Công ty Dệt Kim Đông Xuân và Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Bí thư mong muốn các anh chị, các bạn hãy phát huy tốt hơn nữa truyền thống tốt đẹp của đội ngũ lao động Thủ đô: cần cù, sáng tạo, linh hoạt, chủ động; tinh thần khắc phục khó khăn; không ngừng học hỏi, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề; đóng góp tích cực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; tích cực tham gia các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động; qua đó, đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty, của Ngành, của Thủ đô và đất nước./.