Hai đối tượng vận chuyển hơn 150kg pháo nổ trái phép bị bắt giữ

Hai đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra.

Ngày 6/1, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển số lượng lớn pháo nổ.

Theo đó, vào khoảng 20h45’, ngày 5/1, tổ công tác CSGT huyện Nghi Lộc đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xóm 8, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An thì phát hiện và kiểm tra Đặng Văn Tuyến (SN 1972) và Đặng Văn Nguyên (SN 1987, cùng trú tại xóm 10, Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông.

Trong quá trình kiểm tra hành chính, Đội CSGT Công an huyện Nghi Lộc phát hiện trên xe hai người này đang chở số lượng lớn pháo nổ. Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 151 kg pháo nổ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.