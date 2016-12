Hài lòng người bệnh: Sức ép hay cơ hội?

Từng có thời điểm, công suất sử dụng giường bệnh tại Bệnh viện K Trung ương là 300%, nhưng nay chỉ còn 106%. Tình trạng quá tải giảm một phần là do bệnh viện có thêm cơ sở 3, nhưng nguyên nhân quan trọng là sau khi bị nhũng nhiễu, vòi vĩnh, chờ đợi mỏi mòn vì máy xạ trị thường xuyên bị hỏng, người dân đã tìm đến những bệnh viện khác để điều trị như Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đang trên đà đổi mới tích cực về thái độ phục vụ, có nhiều thiết bị hiện đại và đang xây dựng khu điều trị chất lượng cao; hoặc nhiều bệnh viện tuyến tỉnh đã xây dựng được Trung tâm ung bướu.

