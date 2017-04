Hải Phòng: Nổ lò nấu phôi, 4 công nhân bị thép nóng văng bỏng nặng

Ngày 23/4, khoa bỏng Bệnh viện Việt Tiệp thành phố Hải Phòng tiếp nhận 4 bệnh nhân bị bỏng.

Theo người nhà nạn nhân, đây là 4 công nhân của Công ty cổ phần lò luyện thép Việt Nhật nằm trong khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên.

Công nhân Chu Văn Sáng đang điều trị tại khoa bỏng, bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng

Bốn công nhân nam bị bỏng do nổ lò luyện thép ở công ty cổ phần lò luyện thép Việt Nhật là Bùi Thái Trọng, Chu Văn Sáng, Nguyễn Việt Đức, Vũ Huy Ngàn. Trong đó, anh Bùi Thái Trọng do bị bỏng 75% cơ thể nên đã được chuyển thẳng lên Viện bỏng quốc gia cứu chữa. Công nhân Nguyễn Việt Đức cho biết: “lúc đó chỉ thấy mù mịt và không hiểu nguyên nhân tại sao”.

Tại bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng, mẹ của nạn nhân Nguyễn Việt Đức cho biết: "Công ty đã đưa em ấy đến đây để chụp chiếu, và chữa trì vì nơi làm cách xa nhà tôi”.

Cổng vào công ty cổ phần luyện thép cao cấpViệt Nhật tại khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng vẫn có xe chở phế liệu ra vào nhưng không liên lạc được với lãnh đạo công ty

Ông Chu Văn Giang, bố của công nhân Chu Văn Sáng (sinh năm 1975) bị bỏng 56% cơ thể cho biết: “Lúc nhận được tin báo anh Sáng bị tai nạn là 03h20 ngày 23/4. Theo các công nhân khác kể lại, lúc đó anh Sáng đứng cách khoảng 2m với lò nấu, thấy có hiện tượng sắp nổ nhưng do chạy không kịp nên đã bị thép lỏng văng vào người gây bỏng, nặng nhất là vết thương ở vùng mắt do các gỉ sắt cắm vào. Về nguyên nhân gây nổ lò, ông Giang kể lại rằng, theo các công nhân, nhiều khả năng do nguồn sắt thép phế liệu nhập ngoại chưa sàng lọc kỹ, để sót vật liệu nổ”.

Các bác sĩ bệnh viện Việt Tiệp cho biết, trong số 3 công nhân đang điều trị tại bệnh viện một người bị bỏng gần 60% và thương khá nặng ở 2 mắt.

Để xác minh rõ thông tin về vụ việc, phóng viên Đài TNVN đã có mặt tại Công ty luyện thép Việt Nhật trong khu công nghiệp Nam Cầu Kiền nhưng đều không thể liên lạc được với lãnh đạo công ty qua điện thoại.

Bảng chỉ dẫn đường vào công ty cổ phần luyện thép cao cấp Việt Nhật tại khu công nghiệp Nam Cầu Kiền

15h cùng ngày, xác minh thông tin tại UBND huyện Thuỷ Nguyên, phóng viên cũng nhận được câu trả lời là chưa nắm được thông tin gì về vụ việc này. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc./.