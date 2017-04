Hàng vạn người dân dâng hương, tưởng nhớ các Vua Hùng

Sáng 6/4, mặc dù thời tiết không thuận lợi, có mưa trên diện rộng nhưng hàng ngàn người dân và du khách đã có mặt tại Đền thờ Âu Lạc trên đỉnh núi Phượng Hoàng thuộc Khu du lịch thác Prenn - Đà Lạt, Lâm Đồng để dự Lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Lâm Đồng tổ chức quy mô lớn, với sự tham gia của hàng nghìn học sinh, sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các đoàn hành hương trong tỉnh.

Nghi lễ giỗ tổ diễn ra trong không gian đền thờ Âu Lạc, nơi được mô phỏng khá toàn diện kiến trúc của Khu di tích Hùng Vương tại đất Tổ Phú Thọ. Trong đó, các phần lễ tế Quốc Tổ, rước kiệu, lễ vật và dâng hương được tổ chức trang trọng theo đúng nghi lễ truyền thống để tỏ lòng biết ơn các vua Hùng đã có công dựng nước, các bậc tiền nhân đã kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước… qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ hôm nay.

Về dự lễ giỗ tổ Hùng Vương, em Đoàn Thúy Ngân, sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt nói: “Em thấy rất hãnh diện và vui khi được đại diện khối đoàn trường tham gia lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Chúng em cảm thấy rất hạnh phúc khi được tìm hiểu sau hơn, thêm nhiều kiến thức về vua Hùng. Qua đó để chúng em noi gương để có ý chí tốt hơn trong học tập, góp phần đưa đất nước phát triển hùng mạnh hơn nữa”.

Sau phần nghi thức cúng tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng còn tổ chức nhiều hoạt động như: hoạt cảnh truyền thuyết thời Hùng Vương, các trò chơi dân gian, hội thi văn hoá ẩm thực, văn nghệ dân gian… Trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương này, Khu du lịch thác Prenn Đà Lạt đã mở cửa miễn phí cho toàn bộ du khách đến viếng dự lễ giỗ tổ và tham quan.

Miền Trung có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tri ân các vua Hùng

Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tại các tỉnh miền Trung diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, đậm đà bản sắc dân tộc tri ân công đức các vua Hùng.

Tại Đền Thờ Hùng Vương, ở phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến tham dự lễ giỗ Tổ. Đền Hùng Vương tại thành phố Nha Trang là đền thờ vua Hùng duy nhất tại khu vực Nam Trung bộ, được nhân dân phụng lập từ hơn 50 năm trước để tri ân Quốc Tổ.

Đoàn người chờ vào thắp nhang, tưởng nhớ các Vua Hùng

Lễ giỗ Tổ được mở màn bằng tiết mục múa lân, múa rồng, sau đó, các lễ vật như bánh chưng, bánh dày, trầu cau được dâng lên Quốc tổ. Đại diện hơn 1,2 triệu con cháu của 32 dân tộc anh em đang sinh sống tại tỉnh Khánh Hòa, cùng lãnh đạo tỉnh thành kính dâng hương tưởng nhớ đức Quốc Tổ.

Ông Trần Quốc Trịnh, Trưởng Ban quản lý đền Hùng Vương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, năm nay, Lễ giỗ Tổ được tổ chức với quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân tham gia hơn những năm trước.

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, thầy trò trường Trung học cơ sở Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cùng nhau ôn lại cội nguồn tổ tiên của dân tộc Việt Nam, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc công đức của các vua Hùng; kêu gọi giáo viên và học sinh nhà trường ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Với lòng thành kính, tri ân công đức các vua Hùng, giáo viên và học sinh nhà trường dâng hương và lễ vật lên bàn thờ Quốc Tổ.

Cũng trong dịp này, sáng 6/4, tại xã đảo Tân Hiệp, Cù Lao Chàm, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ giỗ tổ nghề yến. Người dân đến lễ tế, tưởng niệm tri ân các bậc tiền bối đã có công trạng đối với nghề khai thác Yến sào tại địa phương.

Lễ giỗ tổ nghề yến có từ hàng trăm năm trước nhằm tưởng niệm, tri ân các bậc tiền nhân đã có công khai sinh và phát triển nghề khai thác yến sào tại vùng biển Cù Lao Chàm. Những năm gần đây, giỗ tổ nghề yến cũng là lễ cầu an đầu năm của dân làng Bãi Hương, cầu mong mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, cuộc sống ấm no sung túc; đồng thời nâng cao niềm tự hào và ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý hiếm của vùng biển đảo.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, những năm gần đây, do biến động thị trường nên lượng yến sào Hội An tồn kho khá lớn, chính quyền đang tìm cách tháo gỡ khó khăn cho những người tham gia nghề yến.

TPHCM: Hàng nghìn người dân dâng hương, tưởng nhớ các Vua Hùng

Sáng 6/4, cùng với cả nước, TP HCM tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, Quận 9. Tham dự buổi lễ có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải cùng lãnh đạo thành phố, các Sở, ngành và hàng nghìn người dân thành phố.

Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo TP HCM dâng hương hưởng nhớ các Vua Hùng

Từ sáng sớm, hàng nghìn học sinh, sinh viên và người dân TP HCM đã có mặt tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng để tham dự lễ giỗ tổ Hùng Vương. Sau lễ dâng hương của các lão thành cách mạng và lãnh đạo thành phố, từng dòng người nối thành hàng dài thắp nhang tại đền thờ Vua Hùng trong không khí trang nghiêm, trật tự.

Ngoài kiệu rước lư hương, đồ lễ cúng các Vua Hùng còn có mâm quả, trà rượu, bánh chưng, bánh dày theo phong tục truyền thống. Tại đây, Ban tổ chức cũng thực hiện nghi thức cổ truyền của các Ban quý tế cúng Đình Đền.

Cũng trong sáng 6/4, tại đền thờ các Vua Hùng trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, Khu du lịch Suối Tiên (quận 9), Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), Công viên Tao Đàn (quận 1) và đền thờ các Vua Hùng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng diễn ra các hoạt động giỗ tổ theo nghi thức cổ truyền.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thắp nhang tưởng nhớ các Vua Hùng

Dịp này, Ban quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội trại truyền thống "Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ 9; hội sách, trò chơi dân gian, biểu diễn võ thuật, thư - họa Việt và các hoạt động nghệ thuật truyền thống như múa rối nước, đờn ca tài tử, quan họ Bắc Ninh./.