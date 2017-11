Hậu bão số 12: Công nhân phải dùng tay bốc đá gia cố đường ray

Tuyến đường sắt Bắc – Nam tại Km1226+780 khu gian Hảo Sơn - Đại Lãnh bị hư hỏng nghiêm trọng trong cơn bão số 12 vừa qua. Hiện tại hơn 150 công nhân đường sắt đang tập trung khắc phục.

Chỉ khắc phục thủ công

Báo cáo của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, đường sắt Bắc - Nam qua các tỉnh miền Trung đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão số 12 và lũ lớn, khiến thời gian khắc phục kéo dài, dự kiến đến 9/11 mới có thể thông toàn tuyến.

Tổn thất nặng nhất tại Km1226+780 khu gian Hảo Sơn - Đại Lãnh, đường ray bị sụt trượt nặng taluy âm về phía biển, khiến nền đường bị xói đá, treo ray, không thể chạy tàu.

Công nhân ngàng đường sắt ăn cơm hộp ngay tại công trường để khắc phục sự cố,sớm thông tuyến trở lại.

Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, hiện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung hàng trăm nhân lực, thiết bị khẩn trương thi công 3 ca để khắc phục sự cố. Ít nhất 3 ngày nữa mới có thể thông tuyến với tốc độ 5km/giờ. Riêng các đường ngang cảnh báo tự động, đường ngang cảnh báo tự động có lắp cần chắn tự động bị hỏng, không hoạt động, dự kiến được khôi phục hoàn toàn ngày 8/11.

Ông Minh cho biết, cơn bão số 12 và lũ lớn đã khiến 23 khu gian bị ảnh hưởng nặng nề. Tới ngày 5/11, đã có 22/23 khu gian đã được thông đường, nhưng khu gian Hảo Sơn-Đại Lãnh do sạt lở trên Đèo Cả quá lớn, VNR đang tập trung khắc phục.

"Do ảnh hưởng của bão số 12, tai khu vực này sóng to khoảng 30 m đánh trùm cả lên đường sắt, công nhân trực khu gian phải chạy lên núi tránh nước ngập. Hiện nay, mép sạt lở chỉ cách đường ray 10-20cm nên khu vực này đang được Tổng Công ty tập trung mọi nguồn lực khắc phục”, ông Minh cho hay.

Vận chuyển đá hộc đến vị trí sạt lở để gia cố.

Ông Vũ Anh Minh cho biết, đối với công trình xử lý sụt trượt km 1226+780 (khu gian Hảo Sơn - Đại Lãnh) VNR đang phối hợp với Tư vấn TEDI South là đơn vị Tư vấn thiết kế cho công trình xử lý sụt trượt km1226+800. Về phương án xử lý, thống nhất làm tường chắn bê tông phía ngoài, sau đó xếp rọ đá gia cố, giai đoạn 1 dùng khoan neo để xếp rọ đá, kè ổn định để đảm bảo thông tàu chạy 5km/h qua khu vực.

"Chúng tôi phấn đấu đến 9/11 sẽ thông tàu, dự kiến tàu có thể chạy khoảng 5km/h trên đoạn này nhưng chưa dám khẳng định có thông được tuyến này hay không. Bởi, đường tiếp cận để gia cố, sửa chữa chỉ có đường sắt, đường biển cách đến hơn 30m, cần đưa vào khoảng 4.000m3 đá nhưng mỗi ngày chỉ đưa được khoảng 300m3 đá. Toàn bộ nhân công phải dùng tay không chứ không đưa được máy móc vào thi công, bởi một bên vực, một bên núi, không máy móc nào tiếp cận được", ông Vũ Anh Minh cho biết.

Một vết sạt trượt taluy đường sắt thuộc khu gian Hảo Sơn-Đại Lãnh do sạt lở trên Đèo Cả.

Hiện tại VNR đã đưa khoảng 150 người xuống khu vực này để khắc phục, nhưng không thể đưa thêm người xuống được nữa bởi địa hình hiểm trở, không có vị trí thi công. "Đứng gần thì sụt đường mà đứng xa thì không thể đưa xe cẩu vào".

"Công nhân thi công hoàn toàn phải thi công thủ công, dùng tay bốc đá, di chuyển ở độ cao hơn 30m so với mực nước biển trên địa hình dốc dựng đứng, đá ngổn ngang, công tác khắc phục, thông đường rất vất vả. Đây là điểm bị thiệt hại nặng nề nhất của ngành đường sắt sau cơn bão này", ông Minh cho hay.

Bên cạnh đó, có 1.184 cột thông tin đường sắt bị đổ nghiêng, trong đó 890 cột bị gẫy, phải khôi phục lại.

“Do dây cáp thông tin tín hiệu đường sắt cũng bị đứt nhiều, chúng tôi dự kiến sẽ kết nối lại tín hiệu trong ngày hôm nay (7/11) nhưng để khôi phục lại 1.184 cột thông tin này cũng phải cần thời gian khoảng 2 tháng”, ông Minh thông tin.

Đường sắt “thiệt đơn thiệt kép” sau bão lũ

Về tổng thiệt hại, người đứng đầu Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, từ đầu năm đến nay, ngành đường sắt đã chịu thiệt hại do thiên tai khoảng 100 tỷ đồng. Việc khắc phục sạt lở ở phía Bắc, miền Trung chưa xong thì lại đến ở Nam Trung Bộ.

Chỉ riêng cơn bão số 12 này, ngành đường sắt bị thiệt hại nặng nề nhất, dự kiến trên 60 tỷ đồng.

"Trước mắt, toàn bộ kinh phí các đơn vị tự ứng tiền để khắc phục ngay lập tức. Sau khi kết thúc, VNR sẽ tổng hợp và báo cáo lên Bộ GTVT để Bộ trình lên Chính phủ", ông Vũ Anh Minh cho hay.

Công nhân căng lều ăn, ở tạm ngay hiện trường khu vực đường sắt bị sạt lở để đảm bảo thi công 3 ca liên tục, sớm thông tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Việc thi công công trình xử lý sụt trượt km 1226+780 được giao cho Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa và Công ty CP Đường sắt Phú Khánh; đồng thời, vêu cầu hai Công ty khẩn trương chuẩn bị đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư, vật liệu để thi công đảm bảo tiến độ trả đường khu gian Hảo Sơn - Đại Lãnh và thông xe tốc độ 5km/h qua km1226+780 trước 12h00 ngày 9/11/2017.

Chủ tịch Vũ Anh Minh yêu cầu Công ty CP Đường sắt Phú Khánh tiếp tục kiểm tra, đảm bảo tình trạng cầu đường, hành lang an toàn giao thông đường sắt, xử lý chướng ngại phát sinh để đảm bảo an toàn chạy tàu đối với các khu gian đã trả đường. Chỉ đạo các lực lượng liên quan tiếp tục phát cây, dọn tôn, xử lý các đường dây điện, chướng ngại... trong khu gian có nguy cơ gây mất an toàn khi tàu chạy.

Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn tổ chức cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu (từ ngày 6/11/2017) đối với các đường ngang cảnh báo tự động, đường ngang có lắp cần chắn tự động (không hoạt động) cho đến khi thiết bị hoạt động trở lại. Tổ chức phòng vệ đảm bảo an toàn giao thông đường bộ đối với các cột thông tin tín hiệu bị đổ ra phía đường bộ (thực hiện từ ngày 6/11 đến khi các cột thông tin tín hiệu được di dời); khắc phục các sự cố về thông tin tín hiệu, đảm bảo hệ thống thông tin tín hiệu hoạt động thông suốt trước ngày 8/11.

Liên quan đến công tác tổ chức chạy tàu và phục vụ hành khách, Chủ tịch Vũ Anh Minh yêu cầu các Công ty CP Vận tải: ĐS Sài Gòn, Hà Nội tổ chức tốt công tác chuyển tải, phục vụ hành khách; đồng thời, thông báo, thông tin đầy đủ cho hành khách về yêu cầu phải chuyển tải qua khu gian Hảo Sơn - Đại Lãnh trong thời gian chờ thông đường để hành khách biết và lựa chọn phương tiện phù hợp./.

