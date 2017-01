Hình ảnh bến xe hiện đại nhất Thủ đô trước ngày sắp xếp luồng tuyến

Bến xe Nước Ngầm (nằm tại vị trí ngã ba Pháp Vân - Giải Phóng) là một trong những bến xe hiện đại nhất của Thủ đô Hà Nội hiện nay. Bến xe Nước Ngầm đã được mở rộng lên gần 20 nghìn m2, với công suất 900-1.100 lượt/ngày, bằng diện tích các bến lớn ở Hà Nội. Đặt hành khách vào vị trí trung tâm, xem đơn vị vận tải là đối tác bình đẳng; đồ đạc bị bỏ quên của khách được cất giữ và trưng bày tại một khu vực dễ tìm; nhà chờ có điều hoà, lướt internet miễn phí; dành phòng tắm miễn phí cho lái xe; kiểm soát an ninh bằng camera hiện đại... là đặc trưng của Bến xe Nước ngầm Hà Nội. Trong bến xe được sắp xếp một cách khoa học, luồng tuyến xe đi các địa phương và có biển chỉ dẫn thuận tiện cho khác. Khu vực mua vé và nhà chờ trên tầng 2 của Bến xe. Từ nhà chờ trên tầng 2 của bến xe có điều hòa, khách thể dùng wifi miễn phí và nhìn ra toàn bộ bến xe bên dưới. Từ nhà chờ trên tầng 2, khách có thể xuống khu đỗ xe ở tầng 1 theo cách đi thang bộ hoạch kéo vali, đồ nặng theo thang trượt. Sảnh đợi xe tầng 1 và lối lên mua vé tầng 2 có đầy đủ biển chỉ dẫn cho khách, thuận tiện cho người tàn tật dùng xe lăn. Biển chỉ dẫn khắp nơi thuận tiện cho hành khách đi lại. Bến xe này được nhiều hành khách đánh giá tốt về an ninh, trật tự. Hầu như các vị trí trong bến đều được gắn máy quay để theo dõi. Chỉ cần xảy ra một cuộc xô xát nhẹ, ngay lập tức lực lượng bảo vệ có mặt để xử lý. Khu vực y tế luôn có nhân viên trực để sơ cấp cứu những hành khách gặp vấn đề về sức khỏe. Hệ thống nhà vệ sinh, tắm giặt miễn phí cho lái xe và khách tại bến xe. Biến chỉ dẫn dễ hiểu, dễ nhìn khắp trong và ngoài bến. Quầy giải khát, đồ ăn nhanh phục vụ khách tại lối ra của bến xe. Toàn bộ xe ra vào bến được kiểm soát bằng hệ thống camera an ninh khắp bến và hệ thống thẻ từ thông minh. Cổng xuất bến dành riêng cho xe ô tô. Ông Nguyễn Văn Lập, GĐ Bến xe Nước ngầm, cho biết: “Là bến cổ phần nên chúng tôi tự chủ trong điều hành. Và, định hướng điều hành là đặt hành khách vào vị trí trung tâm; đơn vị vận tải là đối tác bình đẳng để hướng đến một dịch vụ văn minh, lịch sự, chất lượng cao, thân thiện với môi trường và có trách nhiệm với xã hội”. Từng khu vực có biển chỉ dẫn rõ ràng. Có lẽ, với cách thức quản lý hiện đại đó, nên Nước Ngầm là bến xe duy nhất ở Thủ đô thu hút được xe khách quốc tế. Bến có xe đi Lào (Viêng Chăn, Luông Pa Băng, Chăm Pa Sắc, Xiêng Khoảng, Văng Viêng, Pắc Xế) và Nam Ninh (Trung Quốc). Trong lần tới thăm bến xe này ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia khen ngợi, đây là bến “điển hình” và mong muốn ngày càng có nhiều bến xe như Nước Ngầm.

