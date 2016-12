Hình ảnh: Biển người chen chúc xem lễ hội đếm ngược chào Năm mới 2017

Tại Hà Nội, biển người đổ về khu vực phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm từ chập tối. Ảnh: Thanh Bình Hàng ngàn người đang theo dõi chương trình nghệ thuật đếm ngược Chào năm mới 2017 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Bình Ảnh: Thanh Bình Nhiều bạn trẻ cuồng nhiệt với các tiết mục sôi động trong lễ hội âm nhạc đếm ngược "Bia Hà Nội Countdown Party 2017" trước cổng công viên Thống Nhất bên Hồ Thiền Quang, Hà Nội. Ảnh: Vũ Toàn Tại TP Hồ Chí Minh, đông đảo người dân và du khách đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Ảnh: Vinh Quang Du khách nước ngoài hòa mình cùng dòng người đón năm mới 2017 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Vinh Quang Một cặp đôi trẻ lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2017. Ảnh: Vinh Quang Rất đông bạn trẻ TP.HCM đã đến chờ sẵn ở khu vực đồng hồ đếm ngược. Ảnh: Vinh Quang Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới 2017. Tại Đà Nẵng trời mưa to nhưng hàng ngàn khán giả vẫn mặc áo mưa, cầm ô để theo dõi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2017 ở Quảng trường 29/3. Ảnh: Hải Sơn Ảnh: Hải Sơn Một tiết mục sôi động do ca sĩ Diệp Lâm Anh và vũ đoàn trình diễn. Ảnh: Hải Sơn Lần đầu tiên tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có lễ hội đếm ngược chào năm mới 2017 diễn ra ở Quảng trường 30/10. Ảnh: Trần Huyền - Hồng Vân Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng: Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến, Vũ Hà Anh, MrT và DJ người Hà Lan XilliX. Ảnh: Trần Huyền - Hồng Vân Một gia đình ở Hạ Long tham gia chương trình chào đón năm mới 2017. Ảnh: Trần Huyền - Hồng Vân

Tại Hà Nội, biển người đổ về khu vực phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm từ chập tối. Ảnh: Thanh Bình Hàng ngàn người đang theo dõi chương trình nghệ thuật đếm ngược Chào năm mới 2017 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Bình Ảnh: Thanh Bình Nhiều bạn trẻ cuồng nhiệt với các tiết mục sôi động trong lễ hội âm nhạc đếm ngược "Bia Hà Nội Countdown Party 2017" trước cổng công viên Thống Nhất bên Hồ Thiền Quang, Hà Nội. Ảnh: Vũ Toàn Tại TP Hồ Chí Minh, đông đảo người dân và du khách đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Ảnh: Vinh Quang Du khách nước ngoài hòa mình cùng dòng người đón năm mới 2017 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Vinh Quang Một cặp đôi trẻ lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2017. Ảnh: Vinh Quang Rất đông bạn trẻ TP.HCM đã đến chờ sẵn ở khu vực đồng hồ đếm ngược. Ảnh: Vinh Quang Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới 2017. Tại Đà Nẵng trời mưa to nhưng hàng ngàn khán giả vẫn mặc áo mưa, cầm ô để theo dõi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2017 ở Quảng trường 29/3. Ảnh: Hải Sơn Ảnh: Hải Sơn Một tiết mục sôi động do ca sĩ Diệp Lâm Anh và vũ đoàn trình diễn. Ảnh: Hải Sơn Lần đầu tiên tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có lễ hội đếm ngược chào năm mới 2017 diễn ra ở Quảng trường 30/10. Ảnh: Trần Huyền - Hồng Vân Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng: Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến, Vũ Hà Anh, MrT và DJ người Hà Lan XilliX. Ảnh: Trần Huyền - Hồng Vân Một gia đình ở Hạ Long tham gia chương trình chào đón năm mới 2017. Ảnh: Trần Huyền - Hồng Vân