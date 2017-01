Hình ảnh: Hội An lung linh sắc màu chào đón năm mới

Trên các con phố, sắc màu Hội An đêm cuối chầm chậm trôi chuyển qua thời khắc năm mới 2017 Không gian phố cổ càng lung linh hơn bởi ánh sáng của các cụm đèn lồng, ánh sáng nghệ thuật và các gian hàng ẩm thực trên phố để du khách thưởng thức Những điểm ăn đêm trên phố luôn hấp dẫn mọi người với các món ăn dân dã Du khách đội mưa đến với Hội An để đón chào năm mới 2017 “Hội An chào năm mới 2017” đem đến cho khán giả cảm xúc trào dâng Phố Cổ Hội an lung linh với nét độc đáo riêng có Những góc trang trí đầy sắc màu Ghi lại khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới Du khách mang những nụ cười rạng rỡ bước sang năm mới 2017 Mặc dù mưa nhẹ nhưng Hội An vẫn quyến rũ du khách trong và ngoài nước Đêm cuối năm, lớp học hát Bội vẫn diễn ra theo lịch tối thứ 7 trên phố Nguyễn Thái Học Thời tiết không thuận lợi nhưng du khách vẫn háo hức đến với phố Cổ tìm nét thanh bình trong năm mới Trong không khí đêm dạ hội đón năm mới 2017, thành phố Hội An cũng chào đón vị khách quốc tế thứ 2,3 triệu đến tham quan tỉnh Quảng Nam trong năm 2016. Đêm cuối cùng của năm 2016, Hội An tổ chức dạ hội chào năm mới 2017 và đón vị khách quốc tế thứ 2,3 triệu đến Di sản Văn hóa thế giới Nhiều người tìm quán để nhắn tin cho bạn bè người thân dịp năm mới “Hội An chào năm mới 2017” đem đến cho khán giả cảm xúc trào dâng. Họ trao nhau nụ hôn trong khoảnh khắc giao thừa

