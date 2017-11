Hình ảnh khảo sát di dời người dân vùng sạt lở núi Nam Trà My

Phó Tham mưu trưởng Quân khu Đại tá Tống Phú trực tiếp khảo sát tại khu quy hoạch dân cư mới tại Khe Chữ, cách địa bàn thôn 2 xã Trà Vân khoảng 3km. Do đường bị sạt lở, giao thông chia cắt, phải mất 2 giờ đồng hồ đi bộ qua nhiều dốc, suối, đoàn mới tiếp cận được hiện trường. Đoàn đã khảo sát đường cơ động, những công việc giúp dân, vị trí ăn ở cho bộ đội... Đoàn công tác của Quân khu đề nghị lãnh đạo huyện Nam Trà My tập trung chỉ đạo lực lượng, phương tiện khắc phục 8 điểm sạt lở, thông tuyến giao thông trên tuyến đường DH8 và các điểm khác. Hiện do thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến tiến độ khắc phục đường giao thông. Lãnh đạo huyện Nam Trà My dự kiến tuyến đường trên sẽ được thông tuyến vào đầu tháng 12. (ảnh: Thượng tá Hà Ra Diêu (áo mưa hồng), Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Nam Trà My báo cáo tình hình với Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5). Đường DH8 từ Trung tâm huyện Nam Trà My đi qua địa bàn xã Trà Vân nối với đường Đông Trường Sơn có 8 vị trí sạt lở, trong đó có 2 điểm sạt lở taluy âm nghiêm trọng ở địa bàn thôn 2, xã Trà Vân, giao thông chia cắt, phương tiện không lưu thông được. Cuộc sống của người dân xã Trà Vân tại nơi ở mới. Đại tá Tống Phú động viên lực lượng dân quân giúp dân dựng nhà tạm. UBND huyện Nam Trà My dự kiến quy hoạch khu dân cư mới tại Khe Chữ cho 144 hộ với 549 nhân khẩu. Hiện nay, Ban CHQS huyện Nam Trà My đã huy động bộ đội thường trực và dân các xã tổ chức dựng nhà tạm cho bà con. Trước đó, khoảng 15h ngày 6/11, tại thôn 2, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My xảy ra vụ sạt lở núi vùi lấp 4 ngôi nhà khiến 5 người tử vong. Trước nguy cơ sạt lở núi ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân trên địa bàn, UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương triển khai việc sắp xếp, di dời 144 hộ dân trong vùng sạt lở của xã Trà Vân đến nơi an toàn. Cảnh tan hoang tại thôn 2, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My sau bão số 12. Từ kết quả khảo sát, Đoàn công tác sẽ báo cáo với Bộ Tư lệnh Quân khu, đề xuất lực lượng, phương tiện khẩn trương giúp di chuyển nhân dân xã Trà Vân, huyện Nam Trà My đến nơi ở mới.

