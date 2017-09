Hồ Sơn La và hồ Hòa Bình mở thêm một cửa xả đáy vào 7h sáng 10/9

VOV.VN - Hồ Sơn La và hồ Hòa Bình sẽ mở cửa xả đáy vào lúc 7h00 ngày 10/9 do các tỉnh miền núi phía Bắc có nơi mưa to đến rất to, phổ biến từ 150-250mm.