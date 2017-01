Hoài niệm về bông Dơn trắng ở làng hoa Lũng

Những năm tháng của thời bao cấp khó khăn, làng Lũng nổi tiếng với những cánh đồng hoa Dơn rực rỡ. Đặc biệt là cánh đồng Dơn trắng. Những bông Dơn trắng dài, to, bung cánh dày dặn, trắng muốt đã từng là niềm tự hào của người dân làng Lũng, thôn Đằng Hải. Những cánh hoa tinh khôi ấy không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn được xuất khẩu sang tận Đông Âu, Liên Xô cũ…

“Cây Dơn là cây truyền thống, cây rất kén đất, mất nhiều thời gian chăm sóc đúng quy trình mới đảm bảo được chất lượng hoa tốt. Hiện nay do ảnh hưởng của một số công trình, dự án nên việc tiêu thoát nước phục vụ trồng hoa không đáp ứng được” - Ông Bùi Văn Vững chia sẻ.

Cùng chung niềm tiếc nuối về một loài hoa truyền thống, ông Vũ Văn Thành, người dân trồng hoa ở Đằng Hải nói: “Cây hoa Dơn ở đây mang tính truyền thống. Có thể từ thời xưa, giống của Pháp mang về cách đây 70 năm ở khu vực này không còn nữa do nguồn nước ô nhiễm không thể trồng được. Ở đây, một cánh đồng hoa chỉ còn vỏn vẹn 12 mẫu. Diện tích này đã kiểm kê, nhân dân đã ký phương án đền bù”.

Người Lũng vẫn đau đáu với nghề trồng hoa, những mảnh đất còn sót lại trong vườn, hay từng sào đất nông nghiệp cũng được tận dụng để trồng những loài hoa như Hồng, Cúc, Dơn, Lưu Ly, Violet…Những cánh hoa Lũng nổi tiếng to, dày, màu sắc rực rỡ luôn được người dân ở thành phố Cảng ưa chuộng. Những năm gần đây, không còn đất, nhưng vì lòng say mê với nghề mà nhiều người trồng hoa lâu năm đã sang các huyện lân cận như An Dương, Thủy Nguyên…để gây dựng, nhân giống.