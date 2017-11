Hội An gấp rút dọn dẹp sau lũ, trở lại cuộc sống bình thường

Thời tiết hửng nắng khiến nước ngập hai bên sông Hoài, TP Hội An đang dần rút. Đây đó ở nhà dân nước vẫn còn chưa thoát hết do tàn dư của cơn lũ lịch sử nhấn chìm phố cổ có chỗ đến gần 2 mét Nước rút đến đâu, người dân dọn dẹp đến đó, có cả những người bạn nước ngoài xắn tay phụ giúp cùng người dân xúc bùn làm sạch đường phố. Khách du lịch bắt đầu trở lại Hội An. Đường phố đã được vệ sinh sạch sẽ, phong quang đón khách Người dân cũng tích cực lao động để nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường Những căn nhà cổ đã dọn dẹp xong chờ đón khách du lịch đến với thành phố di sản Cuộc sống đang trở lại bình thường tại phố cổ Hội An./.

