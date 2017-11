Hội An khẩn trương dọn dẹp vệ sinh sau lũ đón APEC

Ngày 8/11, tại hầu hết các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, hàng ngàn người dân địa phương cùng với hơn 1.300 chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường sau cơn lũ lớn vừa qua. Dùng xe kéo để vận chuyển bùn non ra khỏi khu vực nội thành.

Công việc càng gấp gáp và được người dân nhiệt tình hưởng ứng vì chỉ còn vài ngày nữa, nhiều sự kiện lớn của Tuần lễ Cấp cao APEC và Giao lưu Văn hóa Việt- Nhật diễn ra tại đây.

Trời mưa nhưng ngay từ sáng sớm, các chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân Khu 5 chia thành nhiều tổ dọn dẹp vệ sinh. Tại khu vực Quảng trường Sông Hoài, nơi dự kiến sẽ là địa điểm đón tiếp phu quân, phu nhân của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, hàng trăm chiến sĩ thuộc Trung đoàn 143 dầm mưa dọn bùn.

Trong từng gia đình, người già, trẻ em cùng tham gia dội rửa bùn non tràn vào nhà. Trong khi đó, dọc các tuyến phố cạnh sông Hoài, công nhân vệ sinh môi trường tích cực thu gom rác đưa lên xe chuyển đi đến nơi tập kết.

Ông Lê Tấn Mười ở phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, trận lụt vừa qua nước tràn vào nhà ông hơn 1 mét. Nước rút đến đâu, gia đình ông dọn dẹp, kê lại đồ đạc đến đó.

“Từ chiều qua khi nước rút thì các hộ dân đã dọn lần. Sáng nay bắt đầu từ 6h, chúng tôi đã cùng với bộ đội dọn dẹp. Việt Nam chúng ta đang tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng. Theo tôi được biết thì thành phố Hội An cũng tổ chức nhiều sự kiện. Tinh thần của người dân Hội An là phải làm sao cho thành phố của chúng ta đúng là người dân ở Di sản Văn hóa Thế giới” ông Mười nói.

Sau gần 4 ngày chìm trong mưa lũ, hiện các tuyến phố ở Hội An nước đã rút hết. Lượng lớn rác thải, bùn non tràn lên đường, tấp vào nhà dân. Trên sông Hoài, nhất là khu vực Chùa Cầu, rác thải nổi lênh láng trên mặt nước, ngăn dòng chảy. Nhiều người sử dụng cáng để chuyển bùn non đi nơi khác. Các máy bơm chạy hết công suất dội rửa nền đường.

Đến giờ, anh Okada YuiChi, Kỹ sư Công ty đóng tàu Okada Zosenjyo, Nhật Bản mới hết lo. Vì Công ty của anh nhận làm Châu ấn thuyền triển lãm tại Lễ hội văn hóa Việt- Nhật. Những ngày qua, đường phố ngập nước nên việc di chuyển thuyền gặp khó khăn.

Tổng dọn vệ sinh khu vực quảng trường sông Hoài.

“Chúng tôi đến đây để cùng tham gia Chương trình Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản. Trong Chương trình này có trưng bày mô hình Châu ấn thuyền. Dự kiến sau Chương trình, chúng tôi sẽ tặng thành phố Hội An con thuyền này để trưng bày. Thật ra mấy hôm trước, chúng tôi rất lo lắng vì thành phố bị ngập nước, nhưng sáng nay thấy mọi người cùng ra quân dọn dẹp, đường phố sạch sẽ hơn rồi”, anh YuiChi chia sẻ.

Dự kiến chương trình tiếp đoàn phu quân, phu nhân của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC diễn ra tại thành phố Hội An vào ngày 10/11. Chương trình Giao lưu văn hóa Việt – Nhật diễn ra sau đó 1 ngày cũng tại thành phố Hội An. Cùng với đó là nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giới thiệu những đặc trưng văn hóa của 2 nước cũng được tổ chức nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Tại khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng tổ chức trưng bày mô hình Châu ấn thuyền, phương tiện được các thương gia Nhật Bản sử dụng để buôn bán làm ăn với xứ Đàng Trong vào thế kỷ 16. Chuẩn bị cho các sự kiện này, Hội An đã nỗ lực từng ngày để phố cổ luôn đẹp trong mắt đại biểu và du khách.

Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Nước rút từ chiều qua nên hôm nay chúng tôi huy động tổng lực để dọn dẹp. Lực lượng bộ đội của Quân khu, tỉnh và thành phố Hội An, nhất là nhân dân đã nhận thức được việc này. Đến giờ, việc dọn dẹp những không gian liên quan đến APEC như Quảng trường Sông Hoài, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực An Hội đã cơ bản hoàn thành”./.

