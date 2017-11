Hội An tiếp nhận mô hình châu ấn thuyền do Nhật Bản trao tặng

Ngày 10/11, tại Quảng trường Sông Hoài, thành phố Hội An, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An đã tiếp nhận mô hình châu ấn thuyền do tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) trao tặng.

Châu ấn thuyền là loại thuyền buồm thương mại của Nhật Bản thời xưa.

Châu ấn thuyền là loại thuyền buồm thương mại của Nhật Bản đi tới các cảng Đông Nam Á nửa đầu thế kỷ 17. Nhiều năm sau đó, các thương nhân Nhật Bản đã đến Hội An giao thương, đặt nền móng cho mối quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Nhật Bản đến ngày nay.

Mô hình châu ấn thuyền này đã được phục chế và trưng bày tại Bảo tàng Nagasaki từ nhiều năm qua.

Lễ tiếp nhận thể hiện tình đoàn kết giữa tỉnh Quảng Nam và Nagasaki.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết: "Thông qua việc tặng châu ấn thuyền lần này thể hiện nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là biểu hiện đầu tiên trong mối quan hệ kết nghĩa giữa 2 tỉnh Quảng Nam và Nagasaki. Thứ 2 là góp phần hiện diện biểu tượng tình hữu nghị của Nagasaki với Hội An, tại thành phố Hội An, điểm du lịch nổi tiếng hàng năm thu hút trên 3 triệu lượt khách đến tham quan du lịch".

Sau khi tiếp nhận, mô hình châu ấn thuyền sẽ được trưng bày tại thành phố Hội An để du khách và người dân thưởng lãm./.