Hơn 1.600 đại biểu tham dự hội nghị ngành Nhãn khoa Việt Nam

Ngày 24/11, Hội Nhãn khoa Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức Hội nghị ngành Nhãn khoa Việt Nam năm 2017 tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.600 đại biểu Việt Nam và 80 chuyên gia đến từ các nước Pháp, Italia, Nhật Bản, Thái Lan, Australia, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc.

Hội nghị được tổ chức thường niên nhằm đánh giá tổng kết các công tác phòng chống mù lòa tại Việt Nam, rút ra những bài học kinh nghiệm đồng thời đề ra các phương hướng nhiệm vụ hoạt động cho năm tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị được khám mắt bằng các thiết bị hiện đại

Trong 3 ngày diễn ra hội nghị (24 đến 26/11), các đại biểu được nghe hơn 200 bài báo cáo về các chuyên ngành: Glôcôm, thể thủy tinh, dịch kính võng mạc, mắt trẻ em, giác mạc, phòng chống mù lòa…

TS.BS Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, Trưởng Ban tổ chức cho biết: Hội nghị là diễn đàn khoa học để cán bộ ngành nhãn khoa trao đổi, chia sẻ, công bố các công trình nghiên cứu nhãn khoa mới nhất được ứng dụng trong thời gian qua.

Tại hội nghị sẽ có 60 gian hàng của các công ty dược phẩm, trang thiết bị y tế trong nước và quốc tế liên quan đến ngành nhãn khoa, trưng bày, giới thiệu sản phẩm mới và hiện đại nhất

Các bác sỹ Việt Nam có điều kiện để tiếp xúc với các chuyên gia nổi tiếng hàng đầu trong một số lĩnh vực chuyên sâu của ngành nhãn khoa trên thế giới để có thể trao đổi học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác khám, điều trị cho người bệnh.

Những năm qua, tình hình mù lòa và mô hình bệnh tật tại Việt Nam đã có nhiều thay đổi: sẹo giác mạc do mắt hột giảm đi, bệnh võng mạc do đái tháo đường tăng, số tồn đọng bệnh do đục thể thủy tinh vẫn còn nhiều, tỷ lệ các bệnh do tật khúc xạ cũng đang tăng lên.

Trong số những nguyên nhân gây mù hiện tại, có đến 80% số trường hợp mù là có thể phòng hoặc chữa được. Đục thể thủy tinh là nguyên nhân chính gây mù hiện nay, lên tới khoảng gần 1.000.000 người bao gồm cả 1 mắt, 2 mắt và số lượng phát sinh hàng năm.

Sáng 24/11, tại Hà Nội, Viện mắt Trung ương kỷ niệm 100 năm thành lập Viện Mắt (1917 – 2017), 60 năm thành lập Bệnh viện Mắt Trung ương (1957-2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng. 100 năm truyền thống, 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Mắt Trung ương đã thực sự trưởng thành, tôi luyện nên những người thầy thuốc nhãn khoa ưu tú, mãi là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ ngành mắt noi theo như cố Giáo sư Nguyễn Xuân Nguyên - người Việt Nam đầu tiên làm Viện trưởng Viện Mắt, Anh hùng Lao động Nguyễn Trọng Nhân, bác sĩ – liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.

