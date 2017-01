Hơn 2.200 người nhập viện do đánh nhau trong 3 ngày nghỉ Tết

Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, từ ngày 26 - 29/1 (tức ngày 28 đến sáng mồng 2 Tết Đinh Dậu), cả nước ghi nhận hàng chục nghìn trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông và hàng nghìn trường hợp đến khám, cấp cứu do đánh nhau. Trong hơn 3 ngày đầu nghỉ Tết, tổng số ca đến khám, cấp cứu do đánh nhau là hơn 2.200 trường hợp. (Ảnh minh họa: Zing News)

Thống kê từ các cơ sở y tế cho thấy, trong hơn 3 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tổng số ca đến khám, cấp cứu do đánh nhau là hơn 2.200 trường hợp. Trong đó, 990 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, hàng trăm trường hợp nặng phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên và có tới 14 trường hợp tử vong.

Bên cạnh đó, có tới 16.700 người phải nhập viện khám hoặc cấp cứu do tai nạn giao thông. 30% trong số đó phải điều trị nội trú, gần 10% phải chuyển lên tuyến trên điều trị và 73 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông.

Cả nước cũng ghi nhận hàng nghìn ca tai nạn sinh hoạt, 130 trường hợp tai nạn do pháo nổ và gần 30 trường hợp tai nạn do các chất nổ khác.

Tuy chưa có báo cáo về tình trạng ngộ độc thực phẩm nhưng trong hơn 3 ngày qua, các cơ sở khám chữa bệnh đã ghi nhận gần 1.200 ca đến khám do có biểu hiện rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn và ngộ độc rượu, trong đó gần 400 trường hợp là ngộ độc rượu và 1 trường hợp tử vong tại bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hưng Yên vì ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Hiện các cơ sở y tế trong cả nước vẫn đang điều trị khoảng 80.000 bệnh nhân./.