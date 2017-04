Khai thác cát, sỏi trái phép gây sạt lở sông Hương

Hiện nay đang vào mùa cao điểm của xây dựng, tình trạng khai thác cát trái phép trên các con sông ở tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trên sông Hương. Hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên sông tác động tiêu cực đến môi trường như làm thay đổi dòng chảy, gây ra tình trạng sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến vườn tược nhà cửa của người dân sống ở đôi bờ.

Tại thượng nguồn sông Hương đoạn qua các phường Hương Long, thành phố Huế; phường Hương Hồ, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà; khu vực xã Thủy Bằng và xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy... hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép đang diễn ra khá phức tạp. Các thuyền khai thác cát, sỏi trái phép hoạt động từ giữa khuya đến sáng sớm, gây mất an ninh trật tự tại địa phương và gây sạt lở bờ sông ảnh hưởng vườn tược nhà cửa của người dân. Mới đây, hàng chục hộ dân ở Hương Hồ đã dùng thuyền ra giữa sông Hương để đẩy đuổi, ngăn chặn các sà lan đang hút trộm cát.

Bãi tập kết cát sỏi tự phát ở hạ lưu sông Hương.

Ông Nguyễn Thế Phú, một người sống ở khu vực thượng nguồn sông Hương cho biết: "Người dân chúng tôi nhiều lần kiến nghị các cơ quan của tỉnh cũng như công an nhưng họ làm không xuể. Biết bao nhiêu lần kiến nghị, công an tỉnh lên đây gác vài tháng là tình hình lắng dịu xuống nhưng sau đó công an về thì tình hình cứ tiếp diễn. Sông Hương trước kia bên lở bên bồi. Bây giờ sông không còn chỗ nào bồi cả, nói chung lở cả hai bên bờ sông".

Mới đây, trên sông Hương đoạn trước chùa Thiên Mụ, phường Hương Long, thành phố Huế, Đội Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Huế bắt quả tang 3 thuyền máy đang khai thác cát trái phép vào ban đêm. Qua kiểm tra, các chủ thuyền không có giấy phép khai thác cát, sạn do cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Còn ở hạ lưu sông Hương, đoạn qua xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tình trạng khai thác cát trái phép kéo dài nhiều năm nay.

Trung tá Lê Viết Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đã cắt cử lực lượng phối hợp với các địa phương thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bắt giữ nhiều thuyền máy, sà lan hút cát lậu. Tuy nhiên, sau khi bị xử lý hành chính, các tàu thuyền tiếp tục vi phạm. Thủ đoạn của các chủ thuyền là lợi dụng đêm khuya và rạng sáng, khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ để khai thác cát, sỏi trái phép.

Xà lan khai thác cát trên sông Hương.

Từ giữa tháng 3 đến nay, đơn vị đã bắt 3 sà lan vận chuyển cát trái phép, 1 sà lan và 5 thuyền khai thác cát ngoài vùng được phép, xử phạt 28 triệu đồng: "Chúng tôi tiếp tục tăng cường tuyên truyền, qua đó đến nay đã phát hiện xử lý nghiêm 5 trường hợp khai thác cát trái phép trên đường thủy nội địa. Cái khó là người khai thác trên sông là trình độ dân trí thấp. Thứ hai là họ không có kế sinh nhai, sống dựa vào nghề này" - ông Sơn nói.

Để ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát sỏi trái phép trên địa bàn, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác cát, sỏi chỉ được khai thác trong thời gian từ 6 giờ đến 17giờ hằng ngày; Cấm các phương tiện công suất lớn hơn 24CV và sà lan vận chuyển cát, sỏi lưu thông trên sông Hương, đoạn từ cầu Dã Viên đến cồn Hến. UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng yêu cầu Công an tỉnh thiết lập, công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát, sỏi lòng sông để có biện pháp xử lý kịp thời.

Bắt 13 tàu khai thác cát trái phép trên Sông Hồng VOV.VN - Cục Cảnh sát giao thông cho biết vừa bắt quả tang nhiều phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết: "Chúng tôi đã chỉ đạo cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm nếu có sự việc lặp lại, cố tình vi phạm quy định của pháp luật đã nhắc nhở, đã xử phạt hành chính thì phải xử lý nghiêm túc hơn. và quy trách nhiệm cho UBND cấp phường xã nơi để xảy ra tình trạng tái diễn khai thác cát sạn trái phép, để tái diễn các bãi cát không đúng quy hoạch thì phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo huyện, lãnh đạo tỉnh"./.