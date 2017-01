Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy 70 căn nhà tại Khánh Hòa

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ký ban hành Công điện về vụ cháy hàng chục căn nhà ở Nha Trang, Khánh Hòa và tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

Công điện nêu rõ: Vừa qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ việc tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy, cháy nổ và đêm 17/01/2017 xảy ra vụ cháy khoảng 70 căn nhà ở khu dân cư thuộc tổ 6, Hà Ra, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi, khắc phục hậu quả, hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị thiệt hại, bố trí chỗ ở, ổn định đời sống, sinh hoạt cho người dân, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán; đồng thời, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Hình ảnh vụ cháy tại Khánh Hòa (Ảnh: Thái Bình)

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; số 2239/CĐ-TTg ngày 13/12/ 2016 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội xuân 2017; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; thực hiện nghiêm quy định về không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép; xử lý nghiêm vi phạm./.