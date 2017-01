Khánh Hòa: Mưa liên tục, ảnh hưởng việc sắm Tết

Mưa kéo dài mấy ngày nay tại tỉnh Khánh Hòa đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh, buôn bán Tết của tiểu thương. Khó khăn nhất chính là những người từ địa phương khác về thành phố Nha Trang bán các mặt hàng như hoa, cây cảnh, vật phẩm phục vụ Tết. Một điểm bán hoa cúc trên đường Lê Thánh Tôn. (ảnh:báo Khánh Hòa).

Những người này bày bán hàng hóa ở một phần vỉa hè trên những đường phố chính. Mưa kéo dài nên người mua thưa thớt. Ông Đặng Văn Long, ở thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh xuống thành phố Nha Trang bán hoa Tết tâm sự: “Mấy năm trước trời nắng thì dễ mua bán. Năm nay mưa khó mua bán hơn, mưa gió người ta cũng lười biếng đi. Người mua cũng chưa mua nhiều lắm. Mưa gió mình cũng treo võng nằm chờ thôi”.

Những ngày này, giá cả các loại hàng hóa tại tỉnh Khánh Hòa không có nhiều biến động. Thay vì đi chợ sắm Tết, nhiều người tiêu dùng đã tìm đến các siêu thị để mua hàng hóa với giá cả ổn định. Nguyên nhân chính do trời mưa liên tục người dân ngại ra đường. Năm nay, do mưa lũ nên lượng hoa, cây cảnh được bày bán ít hơn hẳn so với mọi năm.

Ông Phan Ngọc Kính, ở xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang cho biết: “Thị trường vẫn đang chững lại phần vì do thời tiết mưa, việc đi chợ, đi mua sắm thưa thớt. Kinh tế cũng chưa có dư dả nhiều, lượng người mua cũng rải rác. Giáp Tết lại dính trời mưa từ sáng tới chiều. Hàng hoa cảnh thì trời mưa cũng không tạo được sắc xuân để bắt mắt, việc bưng bê, khuân vác về nhà cũng rất là bất tiện”./.