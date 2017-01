Không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt tại Hà Nội phổ biến 14-16 độ C

Nhiệt độ Hà Nội phổ biến 14 - 16 độ C.

Dự báo, khoảng đêm nay, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm mai nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; từ ngày mai vùng núi có nơi rét đậm.