Khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm bị băm nát như thế nào?

Toàn cảnh những tòa chung cư "băm nát" quy hoạch tại khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm bao gồm: Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (12 tòa nhà), chung cư VP6 Linh Đàm, chung cư VP5 Linh Đàm và chung cư VP3 Linh Đàm - tất cả các chung cư này đều do tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư. Khu 12 tòa chung cư còn được gọi là tổ hợp chung cư HH. Mỗi một tòa có khoảng 700 đến 800 căn hộ. Theo quy hoạch, tổ hợp HH được xây dựng 12 tòa nhà nhỏ trên khu đất phía Tây Nam bán đảo Linh Đàm để làm khu văn phòng, khách sạn và nhà ở cao cấp. Chiều cao các tòa nhà khoảng 25-35 tầng tạo điểm nhấn. Mật độ xây dựng tại đây chỉ khoảng 20-30%. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, khu đất HH bị phá vỡ quy hoạch ban đầu và biến thành tổ hợp chung cư HH Linh Đàm với khoảng 8.000 căn hộ. Mỗi tổ hợp lại gồm 3 đơn nguyên nhà A, B, C. Tổng cộng khu HH có tới 12 tòa nhà chung cư cao tầng, mật độ xây dựng trên 50%. Chung cư VP3 và VP5 Linh Đàm nằm ở khu vực trung tâm bán đảo Linh Đàm. Theo quy hoạch, khu đất được xây dựng làm khu văn phòng là điểm nhấn, trung tâm của khu đô thị Linh Đàm. Hai tòa nhà đã bị chuyển đổi thành đất ở với hệ số chiếm đất lên tới trên 90% và chiều cao 33 tầng (vượt 8 tầng so với quy hoạch). Quy hoạch khu văn phòng trung tâm bị phá vỡ cấu trúc không gian hoàn toàn. Điểm nhấn của khu đô thị giờ tạo hình ảnh lộn xộn, không tuân theo quy hoạch và cảnh quan ban đầu được thiết kế. Hơn 10 năm trước khi vẽ nên khu đô thị Linh Đàm (Hà Nội), những người làm quy hoạch đã rất tự hào vì xây dựng được một bán đảo đẹp, đáng sống với diện tích 200ha trong đó có 75ha là hồ nước.Nhưng chỉ một vài năm gần đây, quy hoạch khu vực bị buông lỏng, nhiều nhà cao tầng mọc lên, phá nát khu bán đảo. Tòa nhà VP6 nhìn từ xa cao nổi bật giữa vùng dân tại phía Bắc bán đảo Linh Đàm, phá vỡ quy hoạch các công trình thấp dần về phía hồ như ban đầu. Khu đất VP6 được quy hoạch là khu nhà ở thấp tầng nằm phía bắc bán đảo Linh Đàm, cạnh đường vành đai 3. Tuy nhiên, thực tế khu đất biến thành tòa nhà cao tới 35 tầng, án ngữ một vùng đô thị bán đảo Linh Đàm. Mật độ dân cư dày trong các tòa nhà tại KĐT Linh Đàm kéo theo nhiều hệ lụy như tình trạng tắc nghẽn giao thông, chất lượng nhà ở, dịch vụ, không gian không bảo đảm, luôn trong tình trạng quá tải, đặc biệt trong giờ cao điểm. http://streaming.vov.vn/2017_06_27/nbc3pdJLUDg/KDT_Linh_dam.mp4

