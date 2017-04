Lái xe biển xanh đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân làm việc với công an

Tài xế Cao M. C. viết tường trình tại trụ sở công an sáng 10/4.

Tại trụ sở Đội CSGT số 2, tài xế Cao M.C. thừa nhận hành vi vi phạm và khẳng định không có chiến sĩ CSGT nào ra hiệu lệnh cho các xe quay đầu đi ngược chiều.

Theo bản tường trình với cơ quan công an, lái xe C cho biết, trên đường đi đón chuyên gia Nhật Bản qua cầu Nhật Tân, anh thấy có một số xe ô tô chạy ngược chiều, đồng thời nghe đài VOV giao thông thông báo có vụ tai nạn trên cầu. “Khi lên đến nơi tôi thấy có một người mặc bộ quần áo màu xanh đen đang ra hiệu các xe quay đầu...Vì quá giờ đón chuyên gia nên tôi không kịp suy nghĩ, chỉ nhìn tín hiệu. Hoàn toàn lúc đó không có đồng chí công an trật tự và CSGT nào ở đấy. Tôi đã ngộ nhận người vung tay ra hiệu đó là người đang giúp cho lực lượng chức năng điều tiết trật tự giao thông nơi xảy ra tai nạn.” - anh C. thuật lại và cho biết, sau đó anh đã quay đầu xe đi ngược chiều.

Với lỗi vi phạm trên, tài xế C. sẽ bị lập biên bản xử phạt hành chính theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, mức phạt từ 800.000 - 1.200.000 đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Chiếc xe biển xanh đi ngược chiều bị camera ghi hình.

Trước đó, ngày 6/4, camera hành trình một xe ô tô đã ghi lại hình ảnh 5 chiếc ô tô đi ngược chiều với tốc độ cao trên cầu Nhật Tân. Hình ảnh trong clip cho thấy rõ biển kiểm soát của cả 5 chiếc xe, bao gồm: Toyota Innova BKS 29A-350.87, Toyota Prado BKS 31A-7284, Nissan Navara BKS 29H-046.83, Ford Ecosport BKS 30A-275.31 và Mercedes E-Class BKS 30A-881.12.

CSGT phản hồi thông tin cho phép ô tô đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân VOV.VN - CSGT Hà Nội khẳng định không cho phép xe đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân, đồng thời sẽ báo cáo cấp trên, điều tra, làm rõ phát ngôn không đúng này. Đề nghị điều tra về thông tin cho xe đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân VOV.VN -Cảnh sát giao thông Hà Nội đề nghị điều tra làm rõ thông tin lái xe nói lực lượng cảnh sát giao thông cho phép đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký 5 chiếc xe đi ngược chiều trên, gửi giấy mời họ lên làm việc. Căn cứ vào dữ liệu đăng ký của các xe vi phạm, lực lượng CSGT sẽ xác minh lái xe vi phạm vào thời điểm đó để xử phạt theo quy định.

Chiều 8/4, chị Trịnh T.H. (SN 1986, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội), người điều khiển xe ô tô hiệu Ford Ecosport BKS 30A-275.31 đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân, đã đến làm việc với Đội CSGT số 2. Theo tường trình của chị này, do thấy tắc đường, nghĩ là có hỏa hoạn, lại thấy các xe quay đầu, chị cũng “liều mình” quay đầu xe đi ngược chiều.

Chị H. sau đó đã bị lập biên bản xử phạt, mức phạt 1 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng./.