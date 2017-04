Liên tiếp bắt tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc

Vào lúc 9 giờ ngày 1/4, tại khu vực Cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo, Đồn biên phòng Côn Đảo tiến kiểm tra hành chính phương tiện BTr 99888 TS do ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm: 1978, ngụ Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An làm thuyền trưởng. Theo lời khai của thuyền trưởng Nguyễn Văn Thắng, trên phương tiện BTr 99888 TS có chứa khoảng 30.000 lít dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng Nguyễn Văn Thắng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số dầu DO chứa trong phương tiện BTr 99888 TS và không xuất trình được đầy đủ giấy tờ của thuyền viên và người lái phương tiện theo qui định.