Lợi dụng quyền tự do báo chí xâm hại lợi ích quốc gia, cá nhân

Trong phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) chiều 11/7, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (đoàn Ninh Thuận) bày tỏ lo ngại, dư luận đang quan tâm về tình trạng lợi dụng quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận để xâm phạm lợi ích của nhà nước và lợi ích chính đáng dân công dân.

Bộ trưởng Bộ TT &TT Trương Minh Tuấn khẳng định: Tự do ngôn luận, tự do báo chí là một trong những quyền căn bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận và đã được Đảng và Nhà nước nhất quán về vấn đề này. Đây cũng là quyền vừa bị xuyên tạc, vừa bị lợi dụng nhiều nhất.

Trong những năm vừa qua, báo chí đã đóng góp xứng đáng vào tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thực tế thời gian qua có tình trạng lợi dụng quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận để xâm phạm lợi ích của Nhà nước và lợi ích chính đáng dân công dân như đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đề cập.

Về vấn đề này, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn nêu rõ: Luật pháp nước ta không cho phép ra báo chí tư nhân. Điều này đã và đang bị các thế lực thù địch xuyên tạc, bị các nhóm lợi dụng để công kích chế độ. Họ cho rằng, việc không cho phép ra báo chí tư nhân là chúng ta không có tự do ngôn luận, mà chỉ có báo chí quốc doanh. Họ còn nói, báo chí quốc doanh thì viết bài theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, báo chí nước ta có báo Đảng, báo của cơ quan Nhà nước, báo của các cơ quan, đoàn thể, Bộ, ngành. Cho nên, cá nhân không được phép ra báo nhưng các cá nhân tập hợp lại thành các tổ chức xã hội tự nguyện hoạt động hợp pháp, phi lợi nhuận thì được phép ra báo.

Không chỉ có các nhà báo chuyên nghiệp mà mọi công dân đều có quyền viết bài và bày tỏ ý kiến của mình trên mặt báo. Như vậy, việc không cấp phép cho tư nhân ra báo không những không làm hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí mà còn đảm bảo cho nền báo chí nước ta không bị lũng đoạn.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định, Bộ TT&TT có nhiệm vụ quản lý Nhà nước về mặt báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương có nhiệm vụ định hướng hoạt động báo chí theo Nghị quyết của Đảng, luật pháp, hiến pháp.

Vừa qua, một số cá nhân, tổ chức lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước và lợi ích của công dân. Đây là vấn đề nhức nhối ở nhiều cấp độ trong bối cảnh báo điện tử của ta thiếu cơ chế kiểm soát, đặc biệt là khi mạng xã hội bị biến thành phương tiện truyền thông.

Do đó, việc chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực trong báo chí phải tiến hành đồng thời với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân theo Hiến pháp.

Bộ TT &TT đưa ra các giải pháp tổng thể và có tính đột phá: Rà soát lại hệ thống pháp luật có liên quan đến quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận để hoàn thiện hệ thống một cách nhất quán. Các chế tài xử lý vi phạm cần đủ mạnh để đảm bảo ngăn ngừa răn đe.

Trên cơ sở quy hoạch báo chí, Bộ sẽ rà soát lại hệ thống báo chí, khuyến khích các cơ quan báo chí hoạt động hữu ích, đúng pháp luật, đúng tôn chỉ mục đích; kiên quyết sắp xếp lại các cơ quan báo chí hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích.

“Quốc hội sẽ thảo luận về Luật Bảo vê bí mật Nhà nước theo hướng minh bạch, dễ hiểu để tạo một nền hành chính vừa công khai, minh bạch. Cái gì đã là mật thì dứt khoát không được đưa nhưng cái gì không nằm trong giới hạn mật thì được tự do”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói./.

