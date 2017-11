Miền Trung nỗ lực tìm kiếm người mất tích do bão lũ

Ngày 8/11, tại một số địa phương ở khu vực miền Trung trời mưa to trở lại, nhiều nơi vẫn còn bị ngập sâu. Mưa lớn làm tăng nguy cơ sạt lở tại khu vực miền núi các tuyến đường ở vùng cao bị chia cắt, nhiều thôn bản bị cô lập.

Lại vừa xảy ra 2 vụ lở núi vào chiều tối qua (7/11) tại thôn 2, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vùi lấp 15 người trong 5 gia đình. Đến tối qua, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tìm kiếm, cứu nạn được 13 người, 2 người tử vong, trong đó có 1 trẻ em.

Quốc lộ 1A bị ngập gây ách tắc giao thông.

Cũng trong chiều qua, sạt lở đã cuốn trôi lán trại của 4 công nhân Công ty 412, đang thi công tuyến đường Trường Sơn Đông, qua địa bàn huyện Nam Trà My, hiện đã cứu được 1 người, 3 người trôi sông, chiều qua đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân trôi qua huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi; 2 nạn nhân còn lại đang được các lực lượng nỗ lực tìm kiếm.

Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, địa phương đang khẩn trương sơ tán 3 hộ dân với 11 nhân khẩu ở xã Trà Mai và một số hộ dân ở thôn 3 xã Trà Don ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao. Theo ông Hồ Quang Bửu, hiện Quốc lộ 40B đoạn từ đập chính Thủy điện Sông Tranh 2 đến Thác năm Tầng, huyện Nam Trà My xuất hiện hơn 50 điểm sạt lở nghiêm trọng, huyện Nam Trà My bị cô lập hoàn toàn.

Ông Bửu cho biết: “Những người bị thương đã được cứu. Công an, bộ đội, cán bộ y tế đưa người bị thương lên trụ sở Ủy ban thôn, cho họ ở tạm. Hiện nay bị tắc đường nhưng người ở Bệnh viện đi lại rất khó khăn. Bữa nay, chúng tôi phải mở đường lòng hồ để đi”.

Trong khi đó, tại huyện Bắc Trà My, vừa xảy ra tiếp vụ sạt lở núi vùi lấp 10 ngôi nhà của người dân ở xã Trà Bui. Tối qua, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 nạn nhân mất tích trong số 4 công nhân Công ty thủy điện Trà My 1 và Trà My 2 vùi lấp do lở núi tối ngày 4/11 tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, mưa lũ những ngày qua đã làm 12 người chết và mất tích, 7 người bị thương, đến trưa nay đã tìm thấy 9 người, 3 nạn nhân còn lại đang được các lực lượng nỗ lực tìm kiếm.

Trong lúc này, nhiều địa phương ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn bị cô lập do sạt lở núi. 3 tuyến Quốc lộ 24, 24 C và 24B đều bị sạt lở nghiêm trọng.

Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo cho ngành giao thông nhanh chóng khắc phục sạt lở, thông tuyến để đưa lương thực thực phẩm cứu trợ người dân. Những ngày này, Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Ngãi đã tăng cường lực lượng, phương tiện khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 24C.

Ông Trần Anh Vũ, Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Ngãi cho biết: “Đối với tuyến này, đơn vị tập trung lực lượng rất nhiều. Chúng tôi đang huy động 2 cây xe tạm thời và bắt đầu huy động thêm thiết bị lên để khẩn trương thông xe sớm nhất cho người dân đi lại. Khoảng 3 đến 4 ngày nữa, sẽ thông xe đảm bảo cho bà con”.

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa cũng đang huy động lực lương, phương tiện tìm kiếm tàu cá bị chìm, hư hỏng. Cơn bão vừa qua đã làm 1.150 tàu cá của ngư dân tỉnh Khánh Hòa bị chìm, mắc cạn, hư hỏng. Các chủ tàu chủ động liên hệ với các Đồn Biên phòng, Cảng vụ đề nghị ứng cứu nhưng việc tìm kiếm, lai kéo tàu gặp nạn lúc này còn nhiều khó khăn.

Ông Trương Văn Vương, tỉnh Hải Dương, có tàu sắt HD 1548, bị bão đánh dạt vào xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Chúng tôi mong muốn nhanh chóng có đầu kéo ra ngoài vì đợi lâu bãi cạn không kéo ra được. Thực trạng bây giờ bục đáy, nước vào tràn hết các khoang, gãy bánh lái chân vịt. Không kịp chỉ cắt bán sắt vụn thôi”./.

