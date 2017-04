Một công nhân tử vong bất thường tại mỏ than

Ngày 19/4, tại Công ty Than Hồng Thái (thuộc Tập đoàn TKV, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), anh Dương Văn Tài (SN 1971, trú tại phường Phương Đông, TP Uông Bí) là công nhân bậc 6/6, thuộc phân xưởng Khai thác 12 của Công ty Than Hồng Thái, đã tử vong bất thường tại mỏ than. Trụ sở Công ty than Hồng Thái.

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Tài cùng 6 công nhân khác, có nhiệm vụ vận chuyển be gỗ, đất sét từ mặt bằng +71 xuống đuôi băng tải số 6 lò nối lên lò -95 làm cánh phai chắn nước.

Đến khoảng 8h30 phút, khi cùng nhóm công nhân đang vận chuyển vật tư bằng tích goòng đến vị trí IIK55 lò xuyên vỉa mức +71 thì công nhân Tài bị ngất đột ngột. Nhóm công nhân liền đưa anh Tài lên Trạm Y tế (khu Đông Tràng Bạch) để sơ cứu ban đầu, sau đó đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển cấp cứu, nhưng anh Tài đã không qua khỏi.