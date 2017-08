Một học sinh bị lũ cuốn trôi trong đêm

Ngoài ra, theo Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lớn cũng làm 1 nhà sập, 6 nhà bị hư hỏng từ 30 đến 50% ở các huyện Văn Yên, Yên Bình. Tường bao quanh chợ Xuân Long (huyện Yên Bình) bị sập đổ dài 20m.

Nước sông Hồng tại Yên Bái đang lên chậm.

Ngay sau khi có thiệt hại xảy ra, các địa phương đã kịp thời khắc phục hậu quả. Chính quyền địa phương và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn các cấp cũng kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại.

Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7 gây mưa, nước trên sông Hồng đoạn đi qua địa phận Yên Bái lên cao. Vào lúc 18h chiều nay (30/8), mực nước đo được là 30,09m; trên báo động 1 là 0,09m.

Để chủ động phòng chống ngập lụt, tránh thiệt hại do nước sông dâng cao, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái chỉ đạo các địa phương ven sông Hồng theo dõi sát diễn biến mưa lũ./. Các tỉnh miền núi phía Bắc chuẩn bị ứng phó hoàn lưu bão số 7 VOV.VN - Theo dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Yên Bái đang chủ động ứng phó với mưa lũ. Hoàn lưu cộng hưởng bão số 7 và số 6 rất nguy hiểm VOV.VN - Các địa phương tăng cường bố trí kinh phí thực hiện di dân vùng có nguy cơ rủi ro cao về thiên tai, nhất là nguy cơ mất an toàn đối với lũ quét, sạt lở đất