Một người tẩm xăng tự thiêu trong bệnh viện Đa khoa Trà Vinh

Theo ông Trần Kiến Vũ, giám đốc Bệnh viện đa khoa Trà Vinh, nạn nhân là ông Ngô Tấn Tùng, 42 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ông Tùng từng là bảo vệ của bệnh viện này từ năm 2009. Đến đầu năm 2016 ông Tùng nghỉ việc và mua một chiếc ô tô để chạy xe dịch vụ.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh - nơi xảy ra vụ tự thiêu sáng nay.

Khoảng 1h45 sáng nay (17/4), ông Tùng lái chiếc xe ô tô của mình vào bệnh viện, rồi chạy thẳng vào khu nhà hành chính, đậu lại rồi châm lửa tự thiêu ngay trong xe. Theo ông Trần Kiến Vũ, toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc được camera trong bệnh viện ghi lại.

Nhân công đang quét vôi phần cháy xém, bong tróc do ngọn lửa bốc lên tại khu nhà hành chính.

Cùng ngày, thượng tá Huỳnh Văn Khởi – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Trà Vinh, xác nhận vụ việc và cho biết thêm, sau khi đám cháy được dập tắt ông Tùng được đưa vào cấp cứu nhưng không qua khỏi do bỏng nặng. Hiện Công an TP. Trà Vinh đã lập hồ sơ vụ việc và bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân. Theo ông Khởi, bước đầu xác định ông Tùng tẩm xăng tự thiêu./.