Một trung úy công an tử vong do treo cổ tự tử

Sáng 30/8, trao đổi với phóng viên VOV, Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An xác nhận có xảy ra vụ việc một chiến sỹ công an treo cổ tự tử chết trên địa bàn.

Nạn nhân là Trung úy Huỳnh Văn Tính (sinh năm 1991, trú xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ) hiện công tác tại Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 17h chiều tối 28/8, người nhà của nạn nhân về nhà phát hiện Trung úy Tính treo cổ bằng sợi dây dù móc trên hiên mái nhà sau. Nhiều người thân vội vàng cắt dây đưa nạn nhân xuống hô hấp nhân tạo nhưng bất thành.

Được biết, anh Tính có xin đơn vị về nghỉ phép đột xuất vài ngày để thăm nhà. Thời điểm này, tâm trạng anh không ổn định, ít nói, có dấu hiệu trầm cảm.

Hiện công an địa phương đang thụ lý vụ việc và củng cố chứng cứ để làm rõ nguyên nhân./.



Một Phó hiệu trưởng treo cổ tự tử, để lại thư tuyêt mệnh VOV.VN -Phó hiệu trưởng trường THCS Phong Bắc (huyện Kỳ Anh) treo cổ tự tử sau khi viết thư tuyệt mệnh với nội dung chán nản và bế tắc trong cuộc sống.