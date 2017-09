Mù Cang Chải vượt khó bước vào năm học mới

Trận lũ quét lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề với huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Trong đó, riêng ngành giáo dục có 6 trường và điểm trường bị lũ quét gây hư hỏng trường lớp, đồ dùng dạy và học, đặc biệt có 1 điểm trường bị xóa sổ hoàn toàn. Một ngôi trường ở vùng lũ Mù Cang Chải sau cơn lũ dữ.

Vượt qua khó khăn, mất mát, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự chung tay ủng hộ, giúp đỡ của cả cộng đồng, các thầy cô giáo và học sinh vùng lũ Mù Cang Chải đã từng bước khắc phục, ổn định lại trường lớp để bước vào năm học mới 2017 – 2018.

Trong số 6 công trình do ngành giáo dục quản lý bị ảnh hưởng bởi lũ quét và sạt lở đất, ngoài điểm trường lẻ bản Tà Ghênh thuộc Trường mầm non xã Lao Chải bị cuốn trôi hoàn toàn, thì trường mầm non Hoa Lan và cơ sở 2 trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Mù Cang Chải là những đơn vị bị thiệt hại nặng nề nhất, với rất nhiều phòng học hư hỏng, nhiều công trình và đồ dùng không thể sử dụng lại được. Với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng và sự đóng góp chia sẻ của các tổ chức, cá nhân nên trong một thời gian ngắn, các nhà trường đã sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để bước vào năm học mới.

Cô giáo Phạm Thị Thủy, Hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Mù Cang Chải cho biết: “Để chuẩn bị cho năm học mới thì đơn vị cũng đã rất khẩn trương khắc phục những khó khăn, cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm trên mọi miền tổ quốc thì đã giúp đơn vị nhà trường về các trang thiết bị. Hiện tại nhà trường cũng đã bố trí đủ các phòng học cũng như là chuẩn bị các điều kiện để đón năm học mới như đúng kế hoạch”.

Song song với việc khắc phục hậu quả mưa lũ, gây dựng lại trường lớp, các trường học cũng thường xuyên đến thăm hỏi các gia đình phụ huynh bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ quét và động viên các phụ huynh khắc phục khó khăn, cho con em đến lớp đúng thời gian, kế hoạch. Những ngày qua, các nhà trường vẫn đông đủ học sinh tới lớp.

Em Sùng Thanh Tâm, học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Mù Cang Chải cho biết: “Sau trận lũ lụt nhà trường đã bị phá hỏng em được chuyển sang bên này học, cơ sở vật chất đầy đủ, chúng em cảm thấy yên tâm hơn, bọn em cũng được các thầy cô quan tâm nhiều hơn”.

Đến nay tỉnh Yên Bái đã đánh giá lại chất lượng, độ an toàn của các công trình trường lớp trước khi đưa vào sử dụng lại, đồng thời bố trí các phòng học ghép cho học sinh. Đối với điểm trường bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, Yên Bái đã lên phương án bố trí các phòng học tạm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các phòng học mới ...

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết: “Để chuẩn bị cho năm học mới đối với ngành giáo dục huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường khắc phục khó khăn, đặc biệt là khắc phục hậu quả do thiên tai, tập trung tu sửa cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện cho năm học mới. Bên cạnh đó rà soát lại toàn bộ những cơ sở vật chất, trang thiết bị, đề nghị cấp trên quan tâm tăng cường đầu tư trang thiết bị để các hoạt động giảng dạy đảm bảo tiến độ và thời gian...”.

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành và cả cộng đồng, thầy và trò vùng cao Mù Cang Chải đã vượt qua những khó khăn sau lũ, vững tin bước vào năm học mới./.