Mưa to, gió lớn gây nguy hiểm cho người dân Bình Dương

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 14, từ chiều tối qua đến sáng 19/11, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có mưa to đến rất to, kèm theo gió lớn.